Wiener Straße in Herzogenburg: Sanierung wurde vorläufig beendet

Viel Geld ist in den vergangenen Jahren in die Straßensanierung geflossen. 2019/2020 wurde die St. Pöltner Straße mit großem Aufwand total saniert: Wasser-, Kanal-, Strom- und Gasleitungen sind erneuert worden. Anschließend war die Wiener Straße zwischen dem Kreisverkehr bei der S-33-Anschlussstelle Herzogenburg-Stadt und dem Kreisverkehr Ost an der Reihe.

Heuer wurde dann mit den Arbeiten von der Kreuzung Wiener Straße/Fischergasse begonnen, wobei auch hier die Wiener Straße für den Verkehr vollkommen gesperrt war.

Man musste über den Rosegger- und Schillerring westwärts oder über den Auring und Prandtauerring ostwärts ausweichen, wenn man von Osten kommend in die Innenstadt wollte. Vorläufig sind nun die Arbeiten abgeschlossen und die Straße wurde vor Kurzem für den Verkehr wieder freigegeben.

Endgültige Fertigstellung vielleicht erst 2024

Laut Bauamt ist aber noch nicht ganz entschieden, ob im kommenden Jahr die Fernwärme dort Einzug hält – wenn ja, kann dann erst ein Jahr später die Oberflächengestaltung vorgenommen werden.

