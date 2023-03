Traismaurer Schulen: Nachfolger von Beitl heißt Blamauer

Ende November trat der Direktor der Volksschule und Mittelschule Traismauer, Gerhard Beitl, seinen Ruhestand an. Provisorische Nachfolgerin wurde die Leiterin der Allgemeinen Sonderschule Stollhofen, Renate Obritzberger.

Nun hat das Provisorium ein Ende: Harald Blamauer konnte sich erfolgreich durchsetzen und wurde mit der Übernahme der verantwortungsvollen Aufgabe - der Leitung für beide Schulen - betraut. Zuletzt hat der engagierte Pädagoge, der in Traismauer auch für die Ausbildung der Römerbegleiter verantwortlich zeichnete, elf Jahre lang am BG/BRG St. Pölten Josefstraße unterrichtet. Harald Blamauer: „Als Traismaurer kenne ich die beiden Schulen, in denen ich auch zur Schule gegangen bin, sehr gut und habe daher den Entschluss gefasst, mich für die Schulleiter-Position zu bewerben.“

Hauptmotivation für die Bewerbung: „Ich will einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass die Schule attraktiver wird“, so Harald Blamauer. In den nächsten Wochen gelte es, gemeinsam mit dem Lehrerteam die Ziele und Schwerpunkte für die Zukunft festzulegen und die entsprechenden Rahmenbedingungen dafür zu schaffen.

Eine große Unterstützung für die Leitung beider Schulen stellt die Direktionsmitarbeiterin Gabriele Plott dar, die sich um den administrativen Teil der Schulverwaltung kümmert.

Derzeit werden an der Mittelschule 137 Schüler von 19 Lehrern unterrichtet. An der Volksschule umfasst das Pädagogenteam elf Personen, die 172 Schüler unterrichten.

Am ersten regulären Arbeitstag stellten sich mehrere Vertreter der Stadtgemeinde Traismauer und des Elternvereins ein, um den neuen Schulleiter willkommen zu heißen.

