Ladendiebe vor Gericht: „Im Kopf steckt eine Kugel“

Endstation Herzogenburg: Im Jänner wurden im City-Center vier Georgier ertappt, die in der DM-Filiale einen Ladendiebstahl verübt hatten. Einer der Männer konnte sofort festgenommen werden, die weiteren drei wurden in Folge der Ermittlungen gefasst.

Zumindest 15 Mal hat das Quartett im November und Dezember des Vorjahres Drogerie- und Supermärkte in OÖ, NÖ sowie im Burgenland bestohlen. Erbeutet hat es Rasierklingen und Elektrogeräte wie elektrische Zahnbürsten. Der Gesamtwert der gestohlenen Waren betrug 18.000 Euro.

Die Motive waren vielfältig und durchaus einfallsreich: „Ich habe eine Kugel im Kopf und brauche eine Behandlung in Deutschland“, gab ein Mann zu Protokoll. „Ich habe Epilepsie“, behauptete ein weiterer Angeklagter. „Außerdem brauchten wir Geld zum Essen“, erklärte ein Dritter.

Den Männern wurden zumindest 15 Ladendiebstähle in den Gemeinden Steyr (OÖ), Hadersdorf-Kammern, Pöchlarn , St. Georgen am Ybbsfelde, Bruck an der Leitha, Wiener Neustadt, Oberwart (Burgenland), Unterwart (Burgenland), Leobersdorf und St. Pölten zugeschrieben.

Die nicht rechtskräftigen Urteile lauteten schließlich: 16 Monate beziehungsweise 14 Monate unbedingte Haft, zwölf Monate Haft, wovon drei Monate bedingt nachgesehen wurden, neun Monate Haft, sechs davon bedingt.

