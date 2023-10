Bedingte Haftstrafe für Herzogenburger

In zwei Fällen angeklagt ist ein Herzogenburger. Der türkische Staatsbürger muss sich beim Prozess am Landesgericht St. Pölten einerseits wegen Vortäuschens einer mit Strafe bedrohten Handlung, andererseits wegen versuchter schwerer Körperverletzung und gefährlicher Drohung verantworten.

Zeugen staunten nicht schlecht, als sie einen benommenen Mann in einem Fahrzeug vorfanden, das die Straße blockierte. Für die herbeigerufene Exekutive ein klarer Fall: Er wirkte sichtlich alkoholisiert, in der Mittelkonsole des Autos gab es leere Becher, in denen sich vormals Alkohol befunden hatte. Den Alko-Test verweigerte der 31-Jährige.

Vor der Polizei und am Gericht tischte der Angeklagte eine Raubersg'schicht auf. Ihm wäre schlecht geworden, daher sei er von der Schichtarbeit zu Fuß nach Hause gekommen. Der Mann wollte allerdings die schlafende Mutter nicht wecken, daher übernachtete er am Rücksitz im Auto. Plötzlich saß ein Fremder im Wagen, es sei zum Gerangel gekommen, der Unbekannte habe ihm einen Schlag auf den Kopf verpasst. Warum er den Alkotest verweigert habe, fragt die Richterin: „Weil ich mich gefürchtet habe“, kommt als Antwort. Nicht geklärt werden konnte, wie er auf den Fahrersitz und in eine andere Straße gelangte. Schließlich wird das halbe Dutzend voll. Fünf Vorstrafen hat der Stiftsstädter schon kassiert (Nötigung, Körperverletzung, falsche Zeugenaussage, Verleumdung, Sachbeschädigung). Nun folgen zwölf Monate bedingt.

Im Zweifel freigesprochen wird er vom zweiten Anklagepunkt: Er soll eine Tschechin (47), die in Traismauer lebt, geschlagen und mit einem Messer bedroht haben. Ihre Aussagen im Zeugenstand klingen wenig plausibel, kaum glaubwürdig. „Zu große Ungereimtheiten“, stellte die Richterin fest. Beide Urteile sind nicht rechtskräftig.