Ex-Ortschef bekennt sich teilschuldig.

Die Einvernahme von Andreas Dockner dauert an - es gibt eine kleine Pause bis 13 Uhr.

Laut Staatsanwaltschaft soll der 46-Jährige 2013 die Auszahlung von 9.000 Euro für 500 Tonnen Streusplitt an ein Bauunternehmen veranlasst haben. Dies hätte mit dem Winterdienst aber nichts zu tun gehabt, sagte der Erstangeklagte. In der Position Winterdienst sei damals Geld übrig geblieben, der Rest des Budgetrahmens sei für den Ausbau des Wegenetzes verwendet worden. Im Budget für die Güterwege sei dafür ohnehin kein Platz mehr gewesen. Statt Streusplitt sei daher entsprechendes Unterbau-Material bestellt worden. Auf der Rechnung sei dennoch Streusplitt gestanden, weil es sonst nicht "in den Posten Winterdienst gepasst" hätte. Diese Vorgehensweise sei "grundsätzlich nicht richtig", meinte der Ex-Bürgermeister am Dienstag.

Die Gartenmauer am persönlichen Grundstück sei mit den 9.000 Euro nicht bezahlt worden, der Vorwurf sei "völlig aus der Luft gegriffen", so der 46-Jährige. Laut einer im Prozess verlesenen Aussage des Viertangeklagten soll die Mauer von jenem Unternehmen errichtet worden sein, bei der auch der Streusplitt in Auftrag gegeben worden war. Der ehemalige Gemeindechef meinte daraufhin, dass die Kosten für die Gartenmauer von 6.000 Euro sehr wohl über eine andere Firma abgerechnet und von ihm selbst bezahlt worden seien. Dass bisher eine Gegenleistung für die von der Gemeinde überwiesenen 9.000 Euro erfolgte, glaubte der Erstangeklagte nicht.

Weiters ging es in der Befragung des 46-Jährigen um Kosten für Exkursionen des Gemeindeverbandes für Umweltschutz und Abgabeneinhebung (GVU) nach Istanbul und Norwegen. Seine damalige Lebensgefährtin, die zu der Zeit selbst Gemeinderätin war, habe ihn begleitet, erklärte der ehemalige Politiker. Die Kosten dafür habe die Gemeinde getragen, dies falle unter die Ermessensausgaben des Bürgermeisters. Im Budget habe es einen Posten für Reisekosten von rund 5.000 Euro gegeben. In diesem Rahmen sei er befugt gewesen, Ausgaben zu genehmigen. Seine eigenen Reisekosten habe der GVU beglichen.

Die Bestellung von insgesamt vier Philharmoniker-Münzen mit Etui in den Jahren 2012 und 2013 auf Gemeindekosten habe er nicht, wie in der Anklage festgehalten, für sich getätigt, sondern für Mitglieder des Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes. Die Personen hätten unentgeltlich Lagepläne für Gemeindegebäude erstellt, die Münzen seien als Entschädigung dafür übergeben worden. Er habe die Bestellung damals selbst beschlossen und zwei der Philharmoniker privat beim Heurigen überreicht. Zur Übergabe der weiteren Münzen sei es nicht mehr gekommen, weil er da nicht mehr Bürgermeister war, so der 46-Jährige.