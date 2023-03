Gericht: Betrug in Hotels und Liebe

Wegen schwerem gewerbsmäßigem Betrug und versuchter Nötigung musste ein Mann aus Waidhofen an der Thaya im Landesgericht St. Pölten vor den Richter treten. Der 31-Jährige hatte in Hotels in NÖ und Salzburg seine Zahlungsfähigkeit vorgetäuscht. Darunter befand sich auch das Clever-Hotel in Herzogenburg. Als es dann ans Zahlen ging, sucht er das Weite.

Außerdem brachte er neun Frauen auf Dating-Plattformen durch Vortäuschen von Notlagen dazu, ihm Geld zu geben. Damit finanzierte der Mann seine Spielsucht. Einer der Frauen nahm er sogar fast 50.000 Euro ab. Nachdem diese das Geld zurückverlangt hatte, drohte der Angeklagte, Unterwäsche-Fotos von ihr zu veröffentlichen.

Waldviertler betrog auch seine Freunde

Der 31-Jährige gab beim Prozess an, unter psychischen Problemen zu leiden und in depressiven Episoden betrügerisch gehandelt zu haben. Seine Spielsucht hätte zu einem Streit mit seinen Eltern geführt, weswegen ihn diese aus dem Haus warfen. Danach wäre er obdachlos gewesen und hatte deswegen in den Hotels genächtigt.

Der Waldviertler gestand, dass er sich schon mit dem Plan, Frauen Geld abzuknöpfen, bei den Dating-Plattformen angemeldet hatte. Aber nicht nur Liebschaften, auch Freunde waren nicht sicher vor ihm. Drei befreundeten Personen hatte er hunderte Euro abgeschwatzt.

Einem seiner Opfer nahm der Angeklagte über Monate hinweg insgesamt 49.394 Euro ab. Mit der Frau führte er auch eine Beziehung. Als sie ihm drohte, wegen seiner Schulden zu seinen Eltern zu gehen, drohte er ihr mit der Veröffentlichung ihrer Bilder. Der 31-Jährige bestritt dies: „Zu dem Zeitpunkt habe ich solche Bilder gar nicht mehr besessen!“

Der Waldviertler wurde zu 16 Monaten unbedingter Haft verurteilt. Außerdem muss er seine Schulden zurückzahlen. Das Urteil ist rechtskräftig.

