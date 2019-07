Famose Käsespezialitäten, deliziöse Vollmilchschokolade, herrliches Gebirgsklima in den Alpen bei strahlendem Sonnenschein: Es gibt fürwahr bessere Aufenthaltsmöglichkeiten als die harte Anklagebank in einem stickigen Saal des Landesgerichtes St. Pölten. Jedenfalls zog es ein Mann in der vergangenen Woche vor, einen Prozess, in dem er wegen der Fälschung besonders geschützter Urkunden angeklagt war, platzen zu lassen.

Staatsanwalt und Richter eröffneten formell die Verhandlung, um sie nach wenigen Sekunden wieder abzubrechen, denn der Richter hatte im Vorfeld auf dem polizeilichen Weg erfolgreich versucht, den Angeklagten zu erreichen.

„Ich werde noch ein paar Tage hier bleiben“

„Ich befinde mich seit geraumer Zeit in der Schweiz und werde noch ein paar Tage hier bleiben“, teilte der Mann aus dem südlichen Bezirk Krems einem Beamten der Polizeiinspektion Mautern mit. Er sollte sich gut erholen und den Aufenthalt genießen, denn spätestens am Mittwoch, 21. August, ist Schluss mit lustig, denn auf diesen Tag legte der Richter den neuerlichen Termin für den Prozess fest.

Dem 50-jährigen Angeklagten wurde übrigens eine Autofahrt durch Nussdorf zum Verhängnis. Er war mit einer in laienhafter Manier gefälschten Prüfungs- und Begutachtungsplakette, im Volksmund „Pickerl“, an seinem Wagen unterwegs.