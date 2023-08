Wölblinger Feuerteufel vor Gericht

Sie begann im Vorjahr, setzte sich am Dreikönigstag fort und endete in der Osternacht: Eine unheimliche Serie von Bränden hielt Wölblings Feuerwehrleute in Atem. In der Osternacht brannte in Wölbling ein Ästehaufen, obwohl es regnete. Mit mehreren Strahlrohren konnte verhindert werden, dass sich das Feuer ausbreitete. Nach zwei Stunden waren die Flammen gelöscht, die Ermittler des Landeskriminalamtes NÖ konnten ihre Arbeit aufnehmen. Zwei Wochen später konnte ein 20-jähriger Verdächtiger ausgeforscht, verhaftet und in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert werden. Am Donnerstag muss sich der mutmaßliche Täter in einem Schöffenprozess am Landesgericht St. Pölten verantworten. Das Verfahren ist für zweieinhalb Stunden anberaumt.

Zur Last gelegt werden dem jungen Mann nicht nur das Anzünden des Ästehaufens. Am Dreikönigstag soll er Kartonagen in einem Weinkeller entzündet haben, was zu einem Dachstuhlbrand führte. Am 9. April war der Verdächtige gleich zwei Mal „aktiv“: Um 1.30 Uhr zündete er einen Holzhaufen auf einem Bauernhof an, um 19.30 Uhr wollte er im Wald Feuer legen, was teilweise gelang. Allerdings fühlte er sich beobachtet und flüchtete, dadurch blieb das Ausmaß des Brandes sehr gering.

Der Auftakt zu den Straftaten war bereits im Mai des Vorjahres erfolgt, damals hatte der Mann eine Mülltonne im Innenhof eines Mehrparteienhauses entzündet.

Der Gesamtschaden wird mit einem Betrag im mittleren fünfstelligen Eurobereich beziffert.