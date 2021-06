Der Ansturm im Herzogenburger Volksheim zur Übertragung des ersten Spieles auf die Großleinwand blieb leider aus – der Wirt Franz Dopler und SC-Obmann Kurt Schirmer senior waren etwas enttäuscht. Beim Spiel gegen Holland waren SPÖ-Vertreter, darunter der ehemalige Statzendorfer Vizebürgermeister Klaus Graf, zu Gast, ansonsten herrschte gähnende Leere. Immerhin gab es ein Tippspiel, bei dem niemand den richtigen Ausgang erriet. Während Dominik Stefan auf 0:0, Klaus Graf auf 1:1 und Lukas Graf auf 2:1 für Österreich tippten, prognostizierten Davut Evsen 2:1 und Tontcho Nikov 3:0 für Holland sowie Kurt Schirmer junior 2:1 für Österreich. Das Oranje-Team schlug Rot-Weiß-Rot letztlich 2:0.

War dies eine erwartbare Niederlage gewesen, so sollte doch beim alles entscheidenden „Finalspiel“ gegen die Ukraine das Volksheim regelrecht „brennen“. Mitnichten. Abermals war die Enttäuschung groß. Den historischen 1:0-Sieg über die Ukraine, durch den Österreich erstmals in ein Achtelfinale einer Europameisterschaft einzog, verfolgten ebenfalls nur einige „Hardcore“-Fans mit einem echten Experten in ihren Reihen, ÖFB-Nachwuchschef Martin Scherb. Sie bejubelten das goldene Tor durch Christoph Baumgartner, durch das die Mannschaft von Franco Foda erstmals seit 1954 nach der Gruppenphase eine K.o.-Runde erreichte.

„Es hat ja fast jeder Gastwirt einen großen Fernseher, worum sollte ich da extra ins Volksheim fahren?"

Auf die Frage, warum solches Desinteresse herrscht, die Spiele auf der Großleinwand zu sehen, meinte Gastronom Franz Dopler, der heuer seit 25 Jahren die kulinarischen Geschicke im Volksheim lenkt: „Es hat ja fast jeder Gastwirt einen großen Fernseher, worum sollte ich da extra ins Volksheim fahren? Und außerdem ist die Hitze ja auch unerträglich“.

Obmann Kurt Schirmer vom Veranstalter SC Herzogenburg pflichtete ihm bei und ergänzte: „Außerdem gilt ja immer noch die 3G-Regel. Und wenn ich noch nicht geimpft bin, gehe ich wegen dem Spiel nicht extra zum Testen, da schau ich lieber daheim beim eigenen Fernseher.“