Erdäpfelparty in Hausheim

Am vergangenen Samstag ging die legendäre Erdäpfelparty der Landjugend Statzendorf erstmals in Hausheim (Marktgemeinde Wölbling) über die Bühne. Obmann Andreas Bürgmayr und Leiterin Nicole Burger freuten sich, hunderte Gäste in der Halle der Familie Burger begrüßen zu können.

Für die musikalische Umrahmung des Knollenfestes sorgte DJ Flip Capella mit einem wirklich guten Beat, so konnten die Gäste nach Herzenslust tanzen und Spaß haben. Aufgemotzt wurde das Ganze durch eine Special-Effects-Show. Die Mitglieder der Landjugend Statzendorf versorgten die Gäste in der Shotbar, in der Seiterlbar und in der Spritzerbar. Ein besonderes Highlight war die Ginbar, wo es Gin in verschiedensten Variationen gab.

Obmann Bürgmayr und Leiterin Burger zogen nach der Veranstaltung eine rundum positive Bilanz: „Die Erdäpfelparty war ein voller Erfolg. Wir möchten uns bei allen Helfern und Gästen für ihre Unterstützung, ihre Mithilfe und ihr Kommen bedanken.“

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.