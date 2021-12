Filiale in Kapelln schließt: „Nicht nur Bank, sondern Institution“

Im April eröffnet die Raiffeisenbank ihre neue Zentrale. „Mit der Eröffnung des Raiffeisen- Corners schaffen wir eine neue Qualität in der Beratung. Damit einher gehen Anpassungen der Bankenstruktur“, erklärt Geschäftsleiter Thomas Schauer. Insgesamt fünf Filialen in der Stadt und im Bezirk schließen, darunter befindet sich auch jene in Kapelln, wo das Bedauern besonders groß ist.

„Die Digitalisierung schreitet voran. Die Bankstellen werden nicht mehr so stark genutzt“, erklärt Geschäftsleiter Gerhard Buchinger. „Die Mitarbeiter werden in Kompetenzzentren konzentriert. Wir erhoffen uns viel Frequenz“, betont Schauer. Immerhin 27.000 Kunden pendeln nach St. Pölten ein.

In der Landeshauptstadt werden die Hauptstelle in der Franziskanergasse und die Viehofner Filiale geschlossen. Selbstbedienungsautomaten bleiben in der Franziskanergasse erhalten. Das Sassmann-Haus dahinter soll adaptiert werden und dann für Wohnungen zur Verfügung stehen.

An der Filiale in Wagram hält man fest. „Wir werden einen Tag pro Woche den Schalter öffnen. Beratungen gibt es ebenfalls und der Bankomat bleibt“, so Schauer. Eine wichtige Rolle spielt weiterhin die Pottenbrunner Filiale. Auch für die Kunden in Kapelln, wo die Filiale im September geschlossen werden soll. „Wir werden aber beim Nahversorger einen Selbstbedienungsautomaten installieren“, erklärt Schauer.

„Das ist leider nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagt Kapellns Bürgermeister Alois Vogl, der in der Vorwoche von der geplanten Schließung erfahren hat. In Kapelln sei Raiffeisen nicht nur eine Bank gewesen: „Wir verlieren eine Institution.“ Er verstehe, dass sich das Bankgeschäft gewandelt habe: „Aber irgendwie bleibt der Raiffeisen-Gedanke auf der Strecke.“

Karlstetten bleibt, Neidling und Hafnerbach schließen

Im Bereich Dunkelstein wird die Filiale in Karlstetten ausgebaut. Hafnerbach und Neidling werden voraussichtlich Ende September geschlossen. Adaptierungen sind auch in Ober-Grafendorf geplant. Die „für uns sehr wichtige Stelle bleibt aber erhalten.“

Um die Kunden beim Umstrukturierungsprozess zu begleiten, wird es weiter telefonische Überweisungen geben. „Wir treten auch an die Vertreter der älteren Generationen heran und bieten Elba-Schulungen“, sagt Geschäftsleiter Gerhard Buchinger. Man verstehe, dass man in den Gemeinden keine Freude habe. „Wir sind aber nicht weg aus den Regionen.“