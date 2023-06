Zwölfjähriger gestand Einbrüche in drei Herzogenburger Schulen

Am Montag der Vorwoche ist der Unterricht an der Mitttelschule, an der Volksschule und an der Polytechnischen Schule von Ermittlungen der Polizei begleitet worden. An allen drei Schulen war in der Nacht zuvor eingebrochen worden. In der Volksschule wurde ein Kellerfenster eingeschlagen, in der Mittelschule ebenso, in die Polytechnische Schule gelangten die vorerst unbekannten Täter durch einen Verbindungstrakt. Erbeutet wurden insgesamt vier Laptops.

Im Beisein ihrer zerknirschten Eltern stellten sich schließlich am Montag-Abend ein Mittelschüler (12) und zwei Freunde (jeweils 13) selbst bei der Polizeiinspektion Herzogenburg. Sie gestanden die Einbrüche und versprachen, den Schaden wieder gut zu machen, was teilweise bereits erfolgt ist. Die Laptops hat das Trio entsorgt, sie konnten nicht wiedererlangt werden.

Strafrechtliche Konsequenzen gibt es nicht, da die Täter unmündig sind. Die Polizei berichtete den Fall an die Staatsanwaltschaft St. Pölten und die Bezirkshauptmannschaft St. Pölten.