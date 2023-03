Debatte in Herzogenburg: „Platz kann man nur von Parkplätzen nehmen“

Das Streichen von Parkplätzen für Anrainer des Rathausplatzes erregt weiter die Gemüter. Josef Sonnleitner, selbst kein Anrainer, aber Hausbesitzer, setzte sich dagegen zur Wehr, führte ÖVP-Wirtschaftsstadtrat Erich Hauptmann als „Verbündeten“ an. Nun repliziert Grün-Mandatar Florian Motlik. Er möchte das Handeln des Gemeinderates besser erklären. Immerhin gab es einen einstimmigen Beschluss, den Anrainern die Nutzung des Rathausplatzes als Parkplatz zu verwehren.

„Die Hoffnung, den Rathausplatz zu einem Parkplatz zu machen, um dadurch mit City-Center oder anderen Auto-fokussierten Einkaufsmöglichkeiten konkurrieren zu können, hat sich als fataler Irrtum herausgestellt. Ein Irrtum, der absehbar war und vor dem gewarnt wurde“, sagt Motlik. Die Einsicht, dass der Rathausplatz aber ein lebenswerter Raum mit Spielplatz, Begrünung, Schatten und Lebensgefühl werden müsse, habe sich durchgesetzt. Um das zu gestalten, brauche es aber Platz. „Platz, den wir nur von Parkplätzen nehmen können. Parkplätze, die es rund um den Rathausplatz ausreichend gibt, wie auch eine Parkplatzerhebung ergeben hat“, argumentiert der Gemeinderat.

Ein Rathausplatz mit mehr Lebensraum und weniger Parkraum werde dem Leitspruch als Stadt mit Lebensqualität und Hauptstadt der Kinder deutlich gerechter. Dementsprechend sei dieser Vorschlag auch im von ÖVP-Stadtrat Peter Schwed geführten Ausschuss für Raumordnung und dann auch im Gemeinderat ohne große Diskussionen angenommen worden. Deshalb erschließe sich ihm auch der Standpunkt von Erich Hauptmann nicht.

Der Wirtschaftsstadtrat betont hingegen, dass er die einzige Stimme im Ausschuss gewesen sei, die auf die Problematik hingewiesen habe.

„Und es hat immer geheißen, dass es bei Problemen Änderungen geben könnte. Davon will man jetzt nichts mehr wissen. Für Leute, die am Rathausplatz wohnen, bedeutet die nunmehrige Regelung eine Verschlechterung ihrer Lebensqualität.“

Hauptmann weiß, dass es am Beschluss nichts mehr zu rütteln gibt. Der Wirtschaftsstadtrat weiß aber auch von Ideen, die in Schnapslaune entstanden sein könnten: „Ich habe gehört, dass es Überlegungen gibt, am Rathausplatz bis zu 14 Stellflächen zu entfernen. Eine Salamitaktik, den Rathausplatz schließlich gänzlich autofrei zu machen, wird es mit uns als ÖVP nicht spielen.“

