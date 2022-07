Eine Woche verschollen: Wehr rettete Kater Petzi

Werbung

Nein, es war keine nächtliche Feuerwehr-Übung mitten am Rathausplatz. Es handelte sich um die filmreife Rettung von Kater Petzi, der eine Woche lang wie vom Erdboden verschluckt gewesen war.

Auf sozialen Kanälen suchte Besitzerin Regina Höfinger verzweifelt nach dem Stubentiger. Tag für Tag. Kein Ergebnis.

Als die Hoffnung schon schwand, dass die Samtpfote wieder auftaucht, wurde sie mitten in der Nacht am Rathausplatz auf einem Dach entdeckt. Petzi saß seelenruhig auf einem Kamin.

Mit der Drehleiter ging es in luftige Höhen, um Petzi zu retten. Die spektakuläre Aktion gelang nach rund einer Stunde. Foto: Freiwillige Feuerwehr Herzogenburg-Stadt

Unverzüglich rückten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Herzogenburg-Stadt aus und versuchten, das Tier per Drehleiter vom Kamin zu bergen. Doch offenbar sorgte der Anblick der Feuerwehrmänner für so viel Schreck, dass sich das Kätzchen in den Kamin zurückzog.

Aber auch für diese Lageänderung hatten die Feuerwehrleute eine Lösung und retteten das verängstigte Tier über das Putztürchen des Kamins. Nach einer Stunde wurde das entlaufene Tier den Besitzern übergeben. „Ein großes Dankeschön der Freiwilligen Feuerwehr Herzogenburg-Stadt. Mir fehlen einfach die Worte, um zu sagen, wie dankbar ich für Euren Einsatz bin“, zeigte sich Regina Höfinger überglücklich.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.