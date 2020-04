Wie in vielen anderen Orten sorgten auch in Perschling die Ratscherkinder während der Kartage für das „Gebetsläuten“. Daniel Tscherny hatte das gemeinsame Ratschen über soziale Medien organisiert und Hannah Dürauer, Celine Nemec, Sophie Penco und Dominik Rottensteiner machten begeistert mit. Zu den Gebetszeiten ratschten sie allerdings alleine in den Straßen der Nachbarschaft oder vor ihrem Haus. Den Perschlingern hat es jedenfalls gefallen und freuten sich über den traditionellen Osterbrauch. Den Ratscherlohn übergaben sie krisenbedingt ebenfalls kontaktlos.