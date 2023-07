Exzess in Herzogenburg: „Haben mit Politik nichts am Hut“

Die Berichterstattung über den Türken-Exzess am Rathausplatz will Aslan Hüseyim nicht im Raum stehen lassen: „Erstens sind wir österreichische Staatsbürger, weil wir hier geboren sind, zweitens haben wir mit Politik sicher nichts am Hut.“

Er stellt den skandalösen Vorfall, der zu einem Polizei- und Rettungseinsatz führte, der sieben Anzeigen wegen Raufhandels nach sich zog, gänzlich anders dar.

„Auslöser“ sei der 15-jährige Stiefsohn des Wirten gewesen. Aslan Hüseyim: „Er hat eine Freundin von meinem kleinen Bruder beleidigt.“

Der kleine Bruder sei daher mit einem E-Scooter vor dem Lokal vorgefahren und suchte eine „Aussprache“ mit dem Stiefsohn. „Dann ging der Wirt mit einem Messer auf meinen kleinen Bruder los, worauf dieser meinen Vater alarmierte.“

Dass ein Messer im Spiel war, dementiert die Polizei, auch Aslan Hüseyim stützt sich hierbei nur auf die Erzählung seines kleines Bruders. Als er, Hüseyim, dazukam, habe der Wirt den „Einschreitern“ jedenfalls das Leibchen zerrissen.

Weil sie Angst gehabt haben, hätten sie die Polizei alarmiert: „Das war nicht der Gastronom, das waren wir.“ Die Pizzeria-Chef wisse genau, was er getan habe: „Jetzt will er von sich ablenken und bringt auch die Politik ins Spiel. Wir sind aber keine Erdogan-Fans.“

Für den Wirten, Ender Aysel, seine Gattin und den Stiefsohn, endete die missratene „Aussprache“ jedenfalls mit (leichten) Verletzungen. Ender Aysel sagt, dass der kleine Bruder von Aslan Hüseyim nicht das erste Mal provoziert habe: „Das geht schon seit einiger Zeit so. Ich habe zu ihm gesagt, dass wir mit ihm nicht sprechen, er soll seinen Vater schicken.“

Mit rund 25 Personen habe er nicht gerechnet, mit einer Eskalation ebenso nicht: „Diese Rassisten sind auf uns losgegangen und haben uns alle verletzt.“

Dass die Gruppe politikfremd sei, kann er nicht glauben: „Der Vorfall war am Freitag. Wie passt das zusammen, dass am Samstag eine kleine Gruppe mit einer AKP-Fahne ins Lokal kommt, der Fahne der Partei des türkischen Präsidenten Erdogan?“, fragt Ender Aysel. Er habe Provokationen aller Art satt: „Für manche Menschen muss es sehr schlimm sein, wenn man nur in Frieden leben möchte.“