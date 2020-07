Für viele Schüler ist am vergangenen Freitag das krisenbedingt ungewöhnlichste Schuljahr seit vielen Jahren zu Ende gegangen. Doch sowohl für die Direktoren als auch für die Lehrer und Schüler ist es trotz zusätzlicher Mehrarbeit wie Klassenteilung oder Heimunterricht etc. verhältnismäßig gut gelaufen. Dennoch gibt es einen einhelligen Tenor: „Wir hoffen, dass im Herbst der reguläre Schulbetrieb wieder starten kann.“

„Sowohl Eltern als auch Lehrer haben beim ,Learning by Doing‘ teilweise im kalten Wasser schwimmen gelernt.“Martina Teufl, Leiterin der NMS Herzogenburg über das E-Learning

„Das Distance-Learning ist bei uns gut gegangen. Wir können in den Volksschulen nicht aufbauen auf digitales Lernen, aber wir haben es wie bei uns in kleiner Orten etwas leichter. Wen wir nicht über Computer erwischen konnten, der bekam seine Aufgaben in den Postkasten. Und es war gut so. Wir haben keinen unserer Schüler verloren“, erklärt Bernhard Moser, Volksschuldirektor in St. Andrä und Inzersdorf.

Wie es im Herbst weitergeht? „Ganz einfach, wir wissen es noch nicht. Wenn wieder Schulen geschlossen werden müssten, wäre es vielleicht besser, sie regional zu schließen – und nicht ganze Landstriche.“

Ähnlicher Meinung ist Martina Teufl, die Leiterin der Neuen Mittelschule Herzogenburg. „Hier ist nach Anfangsschwierigkeiten das E-Learning gut gelaufen, obwohl Eltern als auch Lehrer beim ,Learning by Doing‘ teilweise im kalten Wasser schwimmen gelernt haben. Es war nur etwas schwierig bei den digitalen Geräten, denn wenn mehrere Schüler in einem Haushalt leben, dort nur ein PC zur Verfügung steht, womöglich kein Drucker oder Internetanschluss vorhanden ist, wie soll man dann im Unterricht weitergehen?“

„Mehr geleistet als sie sich zugetraut haben“

Auch in der Volksschule Herzogenburg ist das Krisenjahr relativ gut gelaufen. Direktor Reinhard Windl, es war sein letztes Schuljahr in Herzogenburg, hatte jede Menge zusätzliche administrative Arbeit.

„Die Kollegen haben sich besonders auf digitalem Gebiet stark gesteigert und mehr geleistet als sie sich eigentlich zugetraut haben“, so Pädagoge Franz Gerstbauer, der gemeinsam mit Kollegin Maria Haas zum Schulschluss per Dekret zum Schulrat ernannt wurde.

Gut durch das Frühjahr kam auch die Polytechnische Schule Herzogenburg: „Wir hatten fast keine Schwierigkeiten bei der Anwesenheitskontrolle unserer Schüler – und haben auch unsere Elternabende gehalten. Bis auf ein paar Wenige haben alle auch schon einen Lehrplatz – und wir können eigentlich zufrieden sein“, berichtet Leiter Jürgen Selinger.

Ebenso ungewöhnlich wie die Tage seit Mitte März gestaltete sich auch das Schulende. In Wölbling sind die Schüler der 4. Klassen gemeinsam in der großen Turnhalle mit entsprechendem Abstand verabschiedet worden. Die Schüler von der 1. bis zur 3. Klasse bekamen ihre Zeugnisse zeitlich gestaffelt in zwei Gruppen in ihrer Klasse. Die Ehrungen und Auszeichnungen für sie werden zu Schulbeginn nachgeholt.

Um den Abschlussklassen doch noch einen gemeinsamen Abschied zu ermöglichen, wurden in der großen Turnhalle die Sessel mit einem Meter Abstand für die Schüler vorbereitet. Die großzügige Tribüne erlaubte es den Eltern, diesen Abschied mitzuerleben.

Nicht nur die Abschlusszeugnisse wurden von den Klassenvorständen überreicht, auch die Zertifikate des Computerführerscheins und die Leistungsdiplome für den ausgezeichneten Erfolg konnten von Direktorin Petra Schrott feierlich übergeben werden. Insgesamt 17 Schüler erreichten einen ausgezeichneten Erfolg im Abschlusszeugnis und 16 konnten den ECDL-Basic abschließen.

Besonders herausragend waren die Leistungen von vier Burschen aus der 4c-Sportklasse, die die Neue Mittelschule ausschließlich mit „Sehr gut“ abgeschlossen haben: Caspar Peham, Jan Richter, Michael Schadinger und Paul Sigmund.

Die Eltern bedankten sich herzlich für die feierliche Verabschiedung, die in diesen Zeiten als eine besondere Anerkennung betrachtet wird. Direktorin Petra Schrott und das gesamte Lehrerteam atmen tief durch: „Wir sind froh, dass wir die schwierige Coronazeit gut bewältigt haben. Gleichzeitig freuen wir uns schon auf einen normalen Schulstart.“