Herzogenburg: FPÖ-Bezirkschef meldet sich zu „Causa Hinteregger“

Zum folgenschweren Fehlgriff von Stadtrat Martin Hinteregger, er ist mittlerweile aus der FPÖ ausgetreten, meldet sich nun FPÖ-Bezirksparteiobmann Martin Antauer zu Wort. Er verbringt derzeit seinen Urlaub in Bodrum, kontaktierte die NÖN am Istanbuler Flughafen: „Ich habe mich sofort nach Bekanntwerden der Vorwürfe mit dem Geschäftsführer des Lokals in Verbindung gesetzt, war persönlich vor Ort. Nach seiner Schilderung war für mich klar, dass das keine unbewusste Handlung oder so etwas Ähnliches gewesen sein konnte.“ Die Entscheidung sei daher nicht schwer gefallen: „Rücktritt oder Rauswurf“, Leute wie Hinteregger hätten in der FPÖ keinen Platz. Mit dem Austritt sei er dem Parteiausschluss zuvorgekommen.

Der Herzogenburger war auch stellvertretender Bezirksparteiobmann: „Die Nachfolge wird auf der Agenda nach meinem Urlaub stehen“, so Antauer.