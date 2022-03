Weis nach Austritten aus Perschlinger ÖVP: „Es bleibt bei diesem Trio“

Es war ein Paukenschlag, der sogar NÖ-weites Aufsehen erregt hat: Wie exklusiv berichtet, haben drei Mandatare der ÖVP-Fraktion den Rücktritt erklärt. Entscheidender Grund war die Corona-Politik der Bundes-ÖVP.

Die geschäftsführenden Gemeinderäte Franz Erber und Johann Pickl traten aus der ÖVP aus. Sie werden als „wilde Gemeinderäte“ fungieren. Auch Gemeinderat Stefan Ofner verlässt die Partei und stellt zusätzlich sein Mandat (für Marina Pegrin, ÖVP) zur Verfügung. Wir hatten berichtet:

Paukenschlag Protest gegen Bundespartei: ÖVP Perschling verliert drei Mandatare

Dabei bleibt es: „Es werden keine weiteren Parteiaustritte von ÖVP-Gemeinderäten in der Gemeinde Perschling folgen“, sagt Gemeindeparteiobmann Daniel Weis.

Die praktische Arbeit in der Gemeinde beziehungsweise in den Ausschüssen werde durch die Rücktritte nicht erschwert: „Wie die drei Kollegen erwähnt haben, schätzen sie die Arbeit und den Stil in der Gemeinde beziehungsweise im Gemeinderat. Ich denke, dass auch zukünftig das Wohl und die Entwicklung unserer Gemeinde im Vordergrund stehen“, betont der Vizebürgermeister.

Wie steht Daniel Weis persönlich zur Corona-Politik der Bundesregierung? „Im demokratischen Entscheidungsprozess gibt es mitunter Punkte und Themen, welche man persönlich nicht immer befürwortet. Genauso ist es mit der Corona-Politik. Wichtig ist, den Respekt zu einander nicht zu verlieren. Schlussendlich sollten wir uns aber glücklich schätzen, in Österreich zu leben und eine kostenlose ärztliche und gesundheitliche Versorgung, so wie auch wirtschaftliche Unterstützung zu bekommen.“

