Es ist ein Mega-Spektakel, das am 15. und 16. September am Militärflugplatz über die Bühne gehen wird: Das Red Bull Air Race wird in Wiener Neustadt gastieren und dabei spektakuläre Szenen liefern. In nur 20 Metern Höhe werden die 14 Piloten mit ihren Rennfliegern mit bis zu 370 km/h durch die Pylonen fliegen.

Veranstaltet wird das Red Bull Air Race von der Cayenne Media Contacta GmbH. Es handelt sich dabei um ein auf Großveranstaltungen spezialisiertes Tochterunternehmen der Agentur des ehemaligen Traismaurer Wirtschaftsstadtrats Lukas Leitner.

Dem Coup gingen sechs Monate lange Verhandlungen voraus, ehe das Air Race erstmals nach NÖ geholt werden konnte.

Auch andere Standorte überprüft

„Wir haben auch andere Standorte unter die Lupe genommen, aber schon bald hat sich Wiener Neustadt mit seiner Zentrumslage in der Ostregion und der Nähe zu Wien, Bratislava und Prag als idealer Standort herausgestellt“, erzählt Lukas Leitner. Immerhin reiht sich Wiener Neustadt jetzt bei Städten wie Abu Dhabi oder Cannes ein – ein unbezahlbarer Werbewert für die Stadt, der weit über Österreich hinausgeht.

„Für Wiener Neustadt und für ganz NÖ ist dieser Event eine ganz große Sache, und zwar in sportlicher, wirtschaftlicher und touristischer Hinsicht. Das Red Bull Air Race passt auch perfekt in den Eventkalender. Es ist ein absolutes Highlight, mobilisiert zigtausende Besucher, die als Ausflugsgäste in die Region kommen, und schafft durch den Tross der Weltmeisterschafts- und Organisationsteams alleine tausende Übernachtungen in und um Wiener Neustadt. Ich freue mich auf ein unvergessliches Event“, sagt VP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Auch Bürgermeister Klaus Schneeberger freut sich über das Event der Superlative in der Stadt mit dem ältesten Flugplatz Österreichs. „Für uns ist es ein ‚Air Race dahoam‘“, scherzte er. Auch ein breites TV-Publikum in über 170 Ländern soll durch das Air Race erreicht werden.

Event kurbelt auch die Wirtschaft an

Das militärische Flugfeld Wiener Neustadt wurde 1909 gegründet und ist somit das älteste Flugfeld Österreichs. In drei Hangars waren die ersten k. u. k. Militärflugzeuge untergebracht und schon bald fanden sich auch zivile Pioniere der österreichischen Aviatik ein, um ihre Entwicklungen zu testen und weiterzuentwickeln. Klaus Schneeberger: „Wir sind dankbar und stolz zugleich, dass das Red Bull Air Race mit dem österreichischen Rennen direkt in der Geburtsstätte der österreichischen und auch europäischen Fliegerei ankommt.

Wiener Neustadt ist aber nicht nur ein geschichtsträchtiger Boden. International erfolgreiche Unternehmen wie Diamond Aircraft, Airborne Technologies und Schiebel leben die Luftfahrtgeschichte in Gegenwart und Zukunft weiter. Vor allem aber ist das diesjährige Red Bull Air Race der perfekte Vorbote der Landesausstellung 2019 unter dem Motto ,Welt in Bewegung‘, die insbesondere auch die Luftfahrtgeschichte unserer Stadt in den Mittelpunkt stellen wird.“

Für die Stadt bedeutet das nicht nur einen unbezahlbaren Werbewert. Auch die Wirtschaft wird von dem Großevent profitieren, mehrere tausend Nächtigungen in der Region sind so gut wie fix. Dabei ist es gar nicht so leicht, den ganzen Air Race-Tross zu bewegen. „Logistisch ist das eine enorme Herausforderung“, weiß Erich Wolf, der mit dem Event um den Erdball reist. Im Gegensatz zu einem Formel I Rennen haben die Besucher übrigens das ganze Rennfeld im Blick, die Piloten werden auf einer rund 1,8 Kilometer langen Strecke ihre Kräfte messen.

Von Stehplatz bis VIP-Ticket

Die Kartenpreise für das Rennwochenende sind sehr unterschiedlich. Eine Stehplatzkarte für den Rennsonntag (am Samstag gibt‘s das Qualifying) kostet für einen Erwachsenen etwa 45 Euro, ein Sitzplatz 70 Euro – billigere Tickets gibt’s für Kinder oder Frühbucher, auch vergünstigte „Partnertickets“ sind zu erhältlich.

Wer das spektakuläre Rennwochenende mit allen VIP-Vorzügen genießen will, der kann beim „AviatorClub-Ticket“ um 790 Euro zuschlagen.

Alle Informationen zum Spektakel in Wiener Neustadt gibt es auch unter www.redbullairrace.com.

Das nächste Air Race gelangt weit entfernt zur Austragung: Es findet am 26. und 27. Mai in Chiba, Japan, statt.