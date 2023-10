Reger Zulauf bei Familienwandertag in Wölbling

Am vergangenen Sonntag ging bei klassischem Herbstwetter der Familienwandertag der ÖVP in Szene. Start war beim Exil in Hausheim. Die Wegstrecke führte über die Feldwege nach Ambach, wo sich bei Familie Schrattenholzer eine Labstelle befand. Die Ortsgruppe Wölbling der „NÖ Senioren“ versorgte die Wandernden mit Feuerflecken und Getränken.

Das Ziel war wieder in Hausheim. Vizebürgermeister Peter Hießberger und Parteiobmann Manuel Erber freuten sich über die vielen Besucherinnen und Besucher beim Familienwandertag. Sie dankten allen Helferinnen und Helfern und für die Mehlspeisenspenden sehr herzlich.