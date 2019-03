71 Delikte werden einem Albaner vorgeworfen. Zwischen 15. Juli 2017 und 8. November 2018 soll er diese begangen haben. Die Tatorte verteilen sich über das gesamte Bundesland, die Spur zieht sich über das Waldviertel zu den Bezirken Tulln und Lilienfeld. Betroffen war auch die Gemeinde Wölbling. Im August des vergangenen Jahres kam es zu Einbrüchen in Waldbadstüberl, Tennisplatz, Minigolfplatz sowie den Jurten. Viel zu stehlen gab es – mit Ausnahme vom Waldbadstüberl – dort allerdings nicht. Im Waldbadstüberl wurden 1.500 Euro erbeutet, die für eine Eismaschine gedacht waren.

„Wie kommen Sie auf ein Drittel der Taten?“

Wegen schwerem gewerbsmäßigen Diebstahl, großteils durch Einbrüche in Betriebsstätten, Vereinshäuser, Transportmittel und Wohnstätten sitzt der Mann vor Richterin Alexandra Glösl beim Prozess am Landesgericht. In Handschellen, begleitet von zwei Justizwachebeamten, wird er vorgeführt. 45.000 Euro soll der Schaden betragen haben. „Wobei der Sachschaden oft ein Vielfaches höher war, als die Beute“, erklärt Richterin Glösl.

Anfangs bekennt sich der 43-Jährige teilweise schuldig. Ein Drittel der Taten gibt er zu Beginn des Prozesses zu. „Wie kommen Sie auf das Drittel der Taten? Ist das eine Schätzung?“, fragt die Richterin. „Ich kann mich nicht so genau erinnern“, meint der Angeklagte. In einer Gemeinde im Waldviertel hätte es fünf Tatorte in kurzer Zeit gegeben. „Wie wahrscheinlich ist es, dass da verschiedene Täter waren. Es ist auch immer die gleiche Vorgehensweise – mit dem Zug zum Tatort“, so Glösl. Nach einer kurzen Rücksprache mit seinem Verteidiger bekennt sich der Albaner zu allen 71 Delikten schuldig. Als Grund für die Diebestour gibt er eine Lungenkrankheit an. „Ich musste Arzt-Rechnungen und Medikamente bezahlen, deswegen habe ich das alles gemacht, ich war dazu gezwungen, weil ich keine Krankenversicherung habe. Ich entschuldige mich bei allen Opfern“, gibt sich der 43-Jährige reumütig.

Die Richterin verhängt drei Jahre Haft, die Haftzeit ab 8. November 2018 wird angerechnet. „Sie sind in Österreich unbescholten, allerdings waren sie in Deutschland in Haft“, sagt die Richterin. Sechs Jahre und zehn Monate wurden dort über ihn verhängt und auch in der Schweiz soll DNA gefunden worden sein, die mit jener des Angeklagten übereinstimme.