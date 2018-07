Schon mit sechs Jahren bei der Feuerwehr aktiv sein: Geht es nach Landeskommandant Dietmar Fahrafellner, könnte dieses Szenario bald Realität werden. „Die Jugend ist von viele Vereinen stark umworben, daher müssen wir uns bereits im Kindesalter positionieren und unsere Interessen vertreten“, begründet Fahrafellner.

Versuch auf freiwilliger Basis?

Bei den Feuerwehren im Bezirk gibt es unterschiedliche Meinungen, weiß Bezirkskommandant Georg Schröder. „Wir sollten aber die Diskussion zulassen, ob nicht auch die Feuerwehr ein attraktives Angebot für Sechs- bis Zehnjährige schnüren könnte“, so Schröder. Sollte ein Versuch gestartet werden, könne das nur auf freiwilliger Basis geschehen. Derzeit werden auf Landesebene Vor- und Nachteile aufgelistet und Gespräche mit Psychologen und Pädagogen geführt.

„Eine endgültige Entscheidung werden die Bezirkskommandanten gemeinsam mit dem Landeskommandanten in einer Klausur treffen“, erklärt Schröder. Wichtig sei, dass die gesetzliche Möglichkeit geschaffen werde. „Jede Feuerwehr muss sich diesen Schritt aber gut überlegen. Nachwuchsarbeit fordert höchste Verantwortung. Da benötigt man das richtige Personal“, so Schröder. Das weiß auch Günter Dorner, Kommandant der Feuerwehr Großrust-Merking: „Mit sechs Jahren sind die Kinder zu klein. Außerdem ist die Arbeit in der Feuerwehrjugend bereits sehr zeitintensiv. Sind die Kinder jünger, nimmt das mit Sicherheit noch zu“, ist Dorner überzeugt.

„Man muss die Kinder früh genug abholen“

Die richtige Betreuung ist auch für Franz Holzmann, Kommandant der Feuerwehr Hain-Zagging, bedeutend: „Natürlich muss es ein anderes Programm als für die Zehnjährigen geben. Aber da wird es sicher eine Strategie geben.“ Er findet die Idee grundsätzlich aber gut: „Man muss die Kinder früh genug abholen“, ist er überzeugt.