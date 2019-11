Die Interessensgemeinschaft der Wirtschaft (IW) lädt am Freitag, 29., und Samstag, 30. November sowie am Sonntag, 1. Dezember, zur bereits zwölften Auflage des „G’miatlichen Advents“. Schuplätze sind der Kirchenplatz, das Pfarrzentrum und die Schupfengalerie.

IW-Obfrau Evelyne Moser-Bruckner freut sich bereits auf die Veranstaltung. Was sie hingegen bedauert: „Zu Beginn haben viele Vereine mitgemacht. Die Anzahl wird leider von Jahr zu Jahr weniger.“ Da erinnert sie sich gerne an die zahlreichen Höhepunkte, die mit dem „G‘miatlichen Advent“ in der Stiftsstadt verbunden sind: „Dazu zähle ich etwa die Auftritte von ,Cantores Dei‘ und der verschiedenen Gospelgruppen. Absolutes Highlight war jedoch ganz sicherlich das Gastspiel der Wiener Sängerknaben anlässlich des Zehn-Jahr-Jubiläums.“

Am Freitag, 29. November erfolgt um 16 Uhr die formlose Eröffnung des Adventmarktes. Um 18 Uhr gibt es eine besinnliche Einstimmung und Adventkranzsegnung mit dem Singkreis der Pfarre in der Stiftskirche. Um 19 Uhr steigt feierliche Eröffnung durch Propst Petrus Stockinger mit musikalischer Umrahmung am Kirchenplatz. Ab 20 Uhr kann man weihnachtliche Rhythmen von der Gruppe „Imagine“ hören.

In Ossarn wird heuer am Sonntag, 1. Dezember, am Dorfplatz rund um die Kapelle ein Jubiläum gefeiert, denn der Ossarner Adventmarkt findet bereits zum 25. Mal statt. Veranstalter ist der „Verein zur Ossarner Dorfbelebung“. Sonja Hackl, ehemalige Kulturstadträtin, ist von Beginn an dabei: „Wir sind bewusst der Tradition treu geblieben und sind stolz auf den dörflichen Charakter, deshalb wurde auch beim Ossarner Adventmarkt in den vergangenen 25 Jahren nicht viel verändert. Es gibt keinen Ramsch, sondern nur Selbstproduziertes. Es wurde nur das Kinderprogramm etwas ausgebaut und heuer zum Jubiläum gibt es eine tolle Dekoration, an der schon den ganzen Sommer über gearbeitet worden ist.“

Bereits um 13.30 Uhr findet eine Adventkranzsegnung in der Kapelle statt. Unter dem Motto: „Wenn der Christbaum wieder am Dorfplatz steht“ wird der Ossarner Adventchor, wie seit ebenfalls 25 Jahren, für die Umrahmung ab 16.45 Uhr sorgen. Die kleinen Besucher erwartet ein umfangreiches Programm mit Kasperltheater, Kinderschminken, Luftballonsteigen, Märchenerzählerin – und natürlich kommt auch der Nikolaus.