Statzendorfs Bürgermeister Michael Küttner spricht aus, was sich viele SP-Politiker und politische Beobacher in diesen Tagen denken: „Wenn ich das auf kommunalpolitischer Ebene gemacht hätte, wäre ich wohl in der Luft zerrissen worden.“

Der Abgang von Bundesparteivorsitzendem Christian Kern und vor allem die Art und Weise, wie er ihn vollzogen hat, ist für viele Sozialdemokraten nicht nachvollziehbar. Küttner: „Dass er sich nachher entschuldigt hat, zeigt von Charakter, nützt aber wenig, wenn man vorher derart viel Porzellan zerschlagen hat.“

Der designierten Nachfolgerin Pamela Rendi-Wagner streut er Rosen: „Eine gute Entscheidung, Rendi-Wagner ist kompetent, meine Unterstützung hat sie. Es ist eine tolle Geschichte, dass erstmals eine Frau an der Spitze stehen wird.“

„Auf Kerns Verdienste nicht vergessen“

Herzogenburgs Stadtchef Franz Zwicker betont, dass man auf die Verdienste von Christian Kern nicht vergessen dürfe: „Er hatte aus politischer und wirtschaftlicher Sicht zweifellos das Zeug, die Partei zu führen. Kern hat viel Positives gemacht, das offenbar in Vergessenheit geraten ist oder von der jetzigen Regierung gerade zerstört wird. Dass die wirtschaftlichen Kennzahlen so sind, wie sie derzeit sind, ist das Verdienst der Vorgänger-Regierung, die unter Kerns Kanzlerschaft die Basis dafür gelegt hat.“

Zur Nachfolge bemerkt Zwicker knapp: „Die Entscheidung ist positiv. Und ich begrüße jede positive Entscheidung.“

Wölblings Bürgermeisterin Karin Gorenzel war überrascht über den Rücktritt von Kern: „Es ist schade, ich habe ihn für einen fähigen Mann gehalten. Aber wenn er sich in seiner Position nicht mehr Wohl gefühlt hat, muss man das akzeptieren.“ Kern sei auf jeden Fall der richtige Kandidat für die kommende EU-Wahl.

Zur Kern-Nachfolgerin Pamela Rendi-Wagner betont Gorenzel: „Es ist zu begrüßen, dass eine Frau an der Spitze der SP steht.“

In die gleiche Kerbe schlägt Traismauers Bürgermeister Herbert Pfeffer: „Ich durfte Pamela Rendi-Wagner bereits persönlich treffen, sie ist eine Persönlichkeit, die gut an die Spitze passt. Ich hoffe, dass es ihr gelingt, die verschiedenen Strömungen in der Partei zu einen.“

Der Stadtchef begrüßt auch die schnelle Entscheidung für Rendi-Wagner: „Nach der verunglückten Darbietung in den vergangenen Tagen war Entschlossenheit wirklich gefragt.“

„Wie das Ganze abgelaufen ist, hat mir nicht getaugt“, macht Nussdorfs Bürgermeister Heinz Konrath aus seinem Herzen keine Mördergrube. Den Wechsel zu Pamela Rendi-Wagner an der Spitze begrüßt er, gleichzeitig warnt Konrath vor verfrühter Euphorie: „Warten wir einmal ab, was der Parteitag bringen wird.“