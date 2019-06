Bei der Generalversammlung haben die 75 anwesenden Mitglieder der Raiffeisenbank Herzogenburg-Kapelln die Fusion mit der Raiffeisenbank Region St. Pölten beschlossen; und zwar einstimmig. Eine intensive Analyse der Struktur beider Banken habe gezeigt, dass eine Bündelung der Kräfte Sinn macht.

Wie versichert worden ist, wird es im Zusammenhang mit der Verschmelzung zu keiner Schließung von Filialen kommen.

Auch alle Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben.

Welche Hoffnungen in das große Institut gesetzt werden und wie sich die Fusion auf personeller Ebene auswirkt, lest ihr in der aktuellen Printausgabe der NÖN.