Kürzlich trafen einander 13 Fußballmannschaften, darunter zahlreiche Spieler auch aus der Stiftsstadt, am Radlberger Sportplatz zu einem Benefizturnier. Zwölf kamen aus den Abteilungen des Spanplattenwerkes der Firma Egger, darunter nicht nur Männer, auch eine Damenmannschaft mit Namen „Die Hasen am Rasen“. Eine Mannschaft wurde von der Riege des Freundes gestellt, für den dieses Turnier veranstaltet wurde.

Dabei ging es hauptsächlich darum, eine möglichst große Spendensumme für den 27-jährigen Florian Armion zu sammeln, einem Egger-Mitarbeiter aus Baumgarten im Tullnerfeld, dem im Frühjahr in einer überaus schwierigen Operation ein Gehirntumor entfernt wurde. Nach verschiedenen Therapien, darunter auch eine Strahlentherapie, ist der Weg zurück ein sehr schwieriger. Doch die Fortschritte sind da: Vor etwa einem Monat konnte Florian das erste Mal selbstständig stehen und heute kann er mit einem Gehbehelf ganz kurze Strecken gehen.

„Man of the Year“ war Florian Armion

Bei den spannenden Duellen am Sportplatz wurden die „URB United“ überlegen Erster, gefolgt von der „Verladung + Säge“. Den hervorragend dritten Platz errang die Mannschaft der Egger-Lehrlinge.

Bei der Siegerehrung, jede der teilnehmenden Mannschaften erhielt einen Pokal, wurde in Anlehnung an den „Man of the Match“ ein „Man of the Year“ gekürt – und diese Auszeichnung fiel natürlich auf Florian. Betriebsratsvorsitzender Franz Gleiß überreichte ihm unter tosenden Applaus eine Erinnerungsmedaille ans Turnier.

Ein großes Danke gebührt nicht nur den Turnierspielern und dem ASV Radlberg, der seinen Sportplatz zur Verfügung stellte, sondern auch den Werken in Wismar, Gifhorn und St. Johann, die auch einen finanziellen Beitrag geleistet haben, sowie Betriebsrat Wolfgang Schicklgruber, der beim heurigen Motorradausflug Spenden für Florian gesammelt hat.

In der Spendenbox, die die Egger-Lehrlinge extra für diesen Zweck angefertigt hatten, befand sich schließlich die Summe von fast 6.000 Euro – und diese Summe wurde von der Firma Egger verdoppelt, sodass Werksleiter Reinhard Grießler die unglaubliche Endsumme von 12.000 Euro, die ausschließlich für Therapiezwecke und Heilbehelfe Verwendung finden, an Florian überreichen konnte.