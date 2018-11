Über die Qualität des neuen Jahrgangs können die Winzer des Traisentals nicht klagen. Die Jungweine wurden bei zahlreichen Präsentationen verkostet und haben durchwegs gemundet. Um dieses Ergebnis erzielen zu können, mussten die Weinbauern nach der extremen Hitze und dem dürftigen Niederschlag des vergangenen Sommers aber einige Notfall-Maßnahmen setzen.

Markus Huber initiierte das Weinbewässerungs-Projekt im Traisental. | privat

Das Traubenmaterial wurde ausgedünnt und die Weingärten während extremer Trockenperioden stellenweise bewässert. Möglich war die Versorgung mit Wasser bisher aber nur in einigen wenigen Weingärten, die in der Nähe einen Hausbrunnen haben. Flächendecken gibt es keine Möglichkeit, die Gärten zu bewässern. Das könnte sich schon bald ändern.

Das Weinbaukomitee Traisental plant ein gemeinsames Bewässerungsprojekt. Aus der Traisen – oder der Fladnitz – würde Wasser entnommen und in die Weingärten geleitet. Damit das möglich ist, ist die gemeinschaftliche Errichtung von Leitungen geplant, wie das in größeren Weinbaugebieten wie der Wachau oder dem Kamptal bereits gemacht wurde. Die Leitungen würden von einer Firma im gesamten Traisental verlegt. Jeder teilnehmende Winzer müsse dann nur noch selbst in seinen Weingärten die Schläuche montieren. Finanziert wird das Projekt von den an der Genossenschaft beteiligten Winzern. „Es gibt auch eine Förderung vom Land“, erklärt der Initiator Markus Huber.

„Es ist eine Frage der Verteilung. Nach drei Monaten ohne Niederschlag ist auch für den Tiefwurzler Weinstock eine Grenze erreicht.“ Karl Vogl, Getzersdorf

„Das Ziel wäre es, die Leitungen flächendeckend zu installieren – natürlich nur, soweit das möglich und das Interesse der Winzer gegeben ist. Wenn jemand nicht mitmachen will, werden zu seinen Weingärten einfach keine Rohre verlegt“, erklär Huber.

Grundsätzlich gebe es aber Interesse. Das habe eine Bedarfserhebung bestätigt. Rund ein Drittel der Weinbauern habe sich bereits vorab für eine flächendeckende Bewässerung ausgesprochen.

Um mit dem Projekt starten zu können, braucht es noch das Okay vom Land NÖ. „Der Antrag wird geprüft. Wir müssen jetzt abwarten, ob wir überhaupt eine Genehmigung bekommen, da geht es vor allem um die Wasserrechte“, erklärt Huber. Der Reichersdorfer zeigt sich aber bereits vorsichtig optimistisch: „Ich habe die Rückmeldung erhalten, dass es ganz gut ausschaut.“

Darüber freut sich auch Karl Vogl. Der Getzersdorfer ist von der Notwendigkeit der Umsetzung des Projekts überzeugt, denn die Sorgen über Hitze und Trockenheit kennt er zur Genüge. „Das Problem ist die Verteilung des Niederschlags. Wir hatten heuer fast drei Monate keinen Regen. Da ist dann auch für den Tiefwurzler Weinstock die Grenze erreicht“, weiß Vogl, der befürchtet, dass die Bedingungen durch den Klimawandel künftig noch schlimmer werden.

„Über Kurz oder Lang wird ein Bewässerungssystem daher notwendig sein“

Zusetzen würde die Trockenheit vor allem den jungen Weinstöcken, wie Jochen Hromatka vom Winzerhof Erber in Oberwölbling erklärt: „Über Kurz oder Lang wird ein Bewässerungssystem daher notwendig sein.“ Ein Problem sei die Trockenheit zudem in den weiter oben gelegenen Lagen. „Dort haben die Böden weniger Humus und damit weniger Wasserspeichervermögen. Aus weinbaulicher Sicht sind das aber oft die besten Lagen “, so Huber.

Wird das Projekt vom Land abgesegnet, erfolgen Probebohrungen. „Man muss schauen, wo, wie viel Grundwasser vorhanden ist und wo es Brunnenstandorte gibt“, so Huber. Eingeplant ist neben den Orten am östlichen und westlichen Traisenufer auch Wölbling, trotz anderem Grundwasserkörper.

Bis der Wein tatsächlich Wasser bekommt, werden, auch im besten Fall, noch mindestens zwei Jahre vergehen.