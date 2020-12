Ruhig und besinnlicher als je zuvor verbringen Prominente aus der Region die Weihnachtsfeiertage.

„Der 24. Dezember wird auch heuer beinahe so zelebriert wie die Jahre davor. Am Vormittag schmücke ich gemeinsam mit meiner Tochter den Christbaum. Nachmittags besuche ich den Friedhof und hole das Friedenslicht von der Feuerwehr. Bescherung und Abendessen finden im Familienkreis statt“, erzählt Wölblings Bürgermeisterin Karin Gorenzel.

Die Christmette wird sie heuer wahrscheinlich nicht besuchen. Der 25. und 26. Dezember werden sehr ruhige Tage, auf Verwandtschaftsbesuch wird verzichtet. Was sich Karin Gorenzel vom Christkind wünscht: „Ein normales Jahr 2021!“

Bezirkspolizeikommandant Gerhard Pichler versieht am Heiligen Abend tagsüber Dienst: „Am Abend feiere ich im kleinen Rahmen im eigenen Haus mit meiner Familie.“

„Wenn die Pandemie einen positiven Effekt hat, dann den, dass alles ruhiger geworden ist. Wir werden den Weihnachtstag in unserem Haus mit den Eltern und Kindern, Moritz (6 Jahre) und Juliane (3 Jahre), verbringen“, blickt Perschlings Feuerwehrkommandant Christoph Eigner voraus. Mit Spielen und dem Aufputzen des Christbaums, Gassigehen mit den Hunden und Vorbereitungen des Weihnachtsabends wird der 24. Dezember heuer sehr gemütlich vergehen. Eigner: „Was mir aber abgeht, ist die Aktion ‚Warten auf das Christkind‘, die wir jedes Jahr im Feuerwehrhaus in Perschling abgehalten haben.

Friedenslicht im

Feuerwehrdepot

Das fällt heuer natürlich aus, aber das Friedenslicht kann sich jeder vor dem Feuerwehrdepot im Gemeindehaus abholen. Das Weihnachtsessen am Heiligen Abend wird heuer für unsere kleine Runde ein kaltes Buffet sein.“ Den Christtag wird die Familie Eigner gemeinsam mit Bruder Anton und seiner Familie aus Michelbach verbringen.

Sein Feuerwehr-Kollege Florian Ganzberger, Kommandant-Stellvertreter in Ambach , bringt es auf den Punkt: „Weihnachten wird ruhig. Die Familienfeiern sind alle abgesagt. Es ist zwar sehr schade, aber da müssen wir wohl alle gemeinsam durch!“

Auch Johannes Deimel, der Obmann Trachtenkapelle Inzersdorf- Getzersdorf , verbringt Weihnachten wie zuletzt im engen Familienkreis: „Verwandtschaftsbesuche müssen wir leider ausfallen lassen. Vielleicht treffen wir einander auf einen Spaziergang, aber es ist noch nichts fix.“

Corona-Test, dann zu Schwiegereltern

Karl Peyerl, Obmann des SC Getzersdorf, wird durch die Natur zum Haus seiner Tochter spazieren, wo er den Heiligen Abend im Kreis der Familie verbringt: „Dieser Spaziergang vor und nach dem Weihnachtsfest ist meine liebste Tradition, weil ich dabei innerlich zur Ruhe kommen kann. Ich bleibe auch immer bis Mitternacht, da meine Tochter am Christtag Geburtstag hat, da feiern wir immer gemeinsam rein.“

„Normalerweise feiern wir – meine Frau, die beiden Kinder und ich – mit den Eltern und Schwiegereltern gemeinsam. Heuer mussten wir umdisponieren. Also machen wir zuerst einen Corona-Schnelltest in St. Pölten, besuchen dann am 24. Dezember die Schwiegereltern, wo sich Oma und Opa natürlich schon auf ihre Enkelkinder freuen. Hier wird im Freien mit einem Kinderpunsch gefeiert“, so Walter Freinberger, Direktor des Pflege- und Betreuungszentrums am Herzogenburger Schillerring . Am Christtag kommen dann seine Eltern dran. „Und tags darauf feiern wir erst selbst. Die Kinder werden natürlich beschenkt, vor allem mit Spielzeug.“

Traismauers Stadträtin Veronika Haas wird an der Krippenandacht in Gemeinlebarn teilnehmen: „Das Verwandtschaftstreffen mit rund 25 Teilnehmern entfällt leider. Stattdessen habe ich zu einem Zoom-Meeting eingeladen. Bei den Speisen haben meine Kinder das Sagen. Ihre Wünsche werden erfüllt. Mein persönlicher Weihnachtswunsch ist, dass meine Familie gesund bleibt, dass die bevorstehende Geburt unseres ersten Enkelkindes im Jänner ohne Komplikationen verläuft.“.

Andreas Kickinger, Leiter der NÖ Kindersommerspiele in Herzogenburg , feiert normal mit seiner großen Familie: „Heuer geht das zum ersten Mal nicht, auch die Nichte aus München kann nicht einreisen. Wir werden die Verwandten im Freien treffen und eventuell spazieren gehen. Am meisten freuen wir uns darüber, dass es trotz aller Beschränkungen möglich ist, bei uns die Christmette zu besuchen.“ Großer Wunsch: Den 90. Geburtstag der Oma im Jänner will man gemeinsam feiern.