Vor 50 Jahren ist die letzte große Welle der Gemeindezusammenlegungen durch das Land geschwappt. In der Region Herzogenburg davon betroffen war Murstetten, das mit Weißenkirchen zusammengelegt wurde.

Welchen Einschnitt diese Maßnahme dargestellt hat, kann sehr gut am Beispiel der beiden Pfarren veranschaulicht werden.

Bürgermeister Reinhard Breitner kommt aus Murstetten: „Gemeinsame Feste sind wichtig.“ NOEN

Weißenkirchen blieb mit seinen sechs Katastralgemeinden Grunddorf, Haselbach, Langmannersdorf, Perschling, Weißenkirchen und Wieselbruck ungeteilt. Die Pfarre Weißenkirchen erstreckte sich aber auch auf die Katastralgemeinde Killing (Marktgemeinde Kapelln).

Die Pfarre Murstetten umfasste nicht nur die Katastralgemeinden Gunnersdorf, Murstetten, Obermoos und Winkling, die zu Weißenkirchen gelegt wurden, sondern auch die Katastralgemeinden Gotthartsberg und Gumperding, die nicht nur in die Gemeinde Würmla kamen, sondern sogar den politischen Bezirk St. Pölten-Land zu Tulln wechselten. Zusätzlich umfasste die Pfarre Murstetten auch Thalheim und Ziegelhausen von Marktgemeinde Kapelln und Schwertfegen von der Stadtgemeinde Neulengbach. Die Pfarre Murstetten ist also auf vier Gemeinden verteilt!

Die letzten Bürgermeister vor der Zusammenlegung waren Alois Mitterhofer aus Winkling für Murstetten und Johann Schinnerl aus Langmannersdorf für Weißenkirchen. Nach der Zusammenlegung wurde bis zur nächsten Gemeinderatswahl Johann Schinnerl als Regierungskommissär und Alois Mitterhofer als sein Vertreter eingesetzt. Sie waren auch die ersten Bürgermeister Johann Schinnerl und Vizebürgermeister Alois Mitterhofer.

Franz „Max“ Erbers Kampf ums Gemeinsame

Die Freude über die Aufteilung der Gemeinde Murstetten und die Zusammenlegung mit Weißenkirchen war auf beiden Seiten überschaubar. Man versuchte, durch die Aufteilung der Gemeindemandatare eine ausgeglichene Vertretung zu schaffen, so war es fast immer so, dass der Bürgermeister aus der ehemaligen Gemeinde Weißenkirchen (meist aus Langmannersdorf) und der Vizebürgermeister aus der ehemaligen Gemeinde Murstetten stammten.

Es war vor allem ein Verdienst von Franz „Max“ Erber, der versuchte, mit gemeinschaftsbildenden Aktivitäten die beiden Bevölkerungsgruppen - die von drinnen (Moosbachtal) und die von heraußen (Perschlingtal) - zusammenzubringen. Dazu gehörten vor allem gemeinsame Veranstaltungen wie der Gemeindesporttag (seit 1984) oder die Faschingsgilde „Weimu“ (seit 1993).

Weißenkirchen wurde größer, denn die Gemeinde Murstetten kam im Jahr 1972 dazu. Nussbaumer, Nussbaumer

Erber sprüht vor Erinnerungen an die Zeit nach der Zusammenlegung. Ausführlich erzählt er vom Durcheinander nicht eingehaltener Versprechungen, von nicht abgesprochenen Tricksereien bei Gemeinderatswahlen oder Machtkämpfen zwischen den Parteiorganisationen. Es gelang ihm, in den Folgejahren den Einfluss der politischen Parteien und Bündnisse auf Gemeindeebene zurückzudrängen und mit Initiativen für eine gemeinsame Gemeindezeitung anstelle von Parteiinformationen, für gemeinsame Gemeindefeiern statt Parteiveranstaltungen und der Erstellung von fairen Wahllisten ein neues Miteinander zu schaffen.

Erber, der jahrelang im Gemeinderat und Vorstand der Gemeinde tätig war: „Gemeinsam mit einigen anderen Gemeindemandataren waren wir dabei sehr erfolgreich, was sich bei der positiven Entwicklung der Gemeinde zeigt. Entscheidend war sicher auch eine neue Ehrlichkeit, indem Besprochenes und Versprochenes eingehalten wurde.“

Die Gemeindestube von Weißenkirchen befand sich im heutigen Raiffeisenhaus in Weißenkirchen und lag so an der Peripherie der Gemeinde. In den 70er-Jahren konnte die ehemalige Gastwirtschaft Gastegger in Perschling von der Gemeinde angekauft und in der Folge als Amtshaus benützt und ausgebaut werden. So rückte die Gemeindestube mehr ins Zentrum der Gemeinde. 1980 wurde in Perschling das neue Kindergartengebäude eröffnet, das nach Erweiterung und Renovierung derzeit einem Kindergarten mit vier Gruppen Platz bietet. Im November 2012 wurde das neue Volksschulgebäude in Perschling in unmittelbarer Nähe zum Gemeindeamt und zum Kindergarten eröffnet und bietet vier Klassen und einen großzügigen Turnsaal, der außerhalb der Unterrichtszeiten gerne von den Sportvereinen benützt wird. Gemeindearzt Haas, dessen Ordination benachbart zum Gemeindehaus liegt, komplettiert das Zentrum der Gemeinde.

Umbenennung auf „Perschling“

Im November 2014 wagte sich Bürgermeister Reinhard Breitner, der übrigens aus Murstetten stammt, über eine für ihn bindende Bürgerbefragung zur Neubenennung der Gemeinde Weißenkirchen an der Perschling. Bei einer Wahlbeteiligung von 62 Prozent entfielen neben sieben ungültigen Stimmen 451 Stimmen (57,67 Prozent) für die Umbenennung („Ja“) und 331 Stimmen (42,33 Prozent) gegen die Umbenennung („Nein“).

Seit 2015 trägt der Gemeindename Perschling dem Umstand Rechnung, dass durch die Zusammenlegung zweier Gemeinden mit ihren pfarrlichen Zentren einerseits in Murstetten und andererseits in Weißenkirchen ein gemeinsames Zentrum in Perschling entstanden ist.

„Da bilden sich Freundschaften fürs Leben.“

Heute hat die Gemeinde durch den gemeinsamen Kindergarten, gemeinsame Volksschule, gemeinsame Gemeindeverwaltung und nicht zuletzt durch den Pfarrverband Würmla- Murstetten- Weißenkirchen doch zueinandergefunden. Ortschef Breitner sieht vor allem in den gemeinsamen Festen, die von den Vereinen der Gemeinde veranstaltet werden, ein gutes Zusammenleben der Gemeindebürger: „Leider fehlen uns diese Feiern schon über ein Jahr und ich freue mich schon auf das erste gemeinsame Fest.“

Auch die Landjugend, die Mitglieder aus allen Katastralen der Gemeinde Perschling zählt, ist ein wichtiges Bindeglied. Breitner: „Da bilden sich Freundschaften fürs Leben.“ Detail am Rande: Es heißt nach wie vor „Landjugend Weißenkirchen an der Perschling“.