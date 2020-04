Ein starkes Zeichen der Dorfgemeinschaft zeigte sich in den Kartagen in Gemeinlebarn.

Pfarrgemeinderätin und Stadträtin Veronika Haas hatte im Vorfeld angeregt, sich an der Aktion „Ratschen in den Patschen“ der Diözese St. Pölten zu beteiligen. Unter dem Slogan „Lewing ratscht“ haben dann Elisabeth Haas und Stefanie Czech die Organisation in die Hand genommen.

Die vielen verfügbaren Ratschen der Ministranten waren schließlich zuwenig, denn insgesamt haben sich nicht weniger als 77 Ratscher, großteils Erwachsene, an der Aktion beteiligt.

In jeder Gasse des Dorfes ratschten mehrere Personen zeitgleich und hielten somit die Tradition am Leben.

„Und hätten wir noch zehn Ratschen mehr aufgetrieben, sie hätten auch geklappert“Elisabeth Haas und Stefanie Czech

Geratscht hat auch Stefan Kastner aus Traismauer. „Nach 57 Jahren habe ich die Ratsche von meinem Großvater aus Wördern wieder hervorgeholt und war ,Ratscherbua‘, schildert er. Erinnerungen wurden dabei wach: „Bis zu meinem 14. Lebensjahr war ich gemeinsam mit den Ast Buam, Walter und Gerhard, im Markt Traismauer, heute Innenstadt, ratschen. Herr Dechant Friedrich Klein hat großen Wert daraufgelegt, dass nur Ministranten ratschen gehen durften.“

Und so freute sich Stefan Kastner, früh, mittags und am Abend den Engel des Herrn und um 15 Uhr in Gedenken an das Leiden Christi dem Brauch gemäß zu ratschen: „Auch von der Terrasse bei der Hütte habe ich mich nach Hollenburg runter bemerkbar gemacht!“

Auch in Ambach (Marktgemeinde Wölbling) waren erwachsene Ratscher unterwegs, und zwar Martin Schuh, Sepp Kalteis, Lois Schrattenholzer, Heinz Stockinger und Norbert Unger.