Die Bälle werden immer weniger

Nach zwei Jahren ohne Bälle kann die Region endlich wieder in die Ballsaison starten. Allerdings werden die diese immer weniger. Während man früher in der Faschingszeit in Herzogenburg zwischen dem Sportlerball, dem Pfarrgschnas, dem ÖVP-Ball, dem Arbeiterball, dem Ball der Kleingärtner – liebevoll Krauthappelball genannt –, dem Lumpenball, dem Musiker-Kränzchen und jeder Menge Feuerwehrbälle wählen konnte, blieb nur mehr ein winziger Rest über. Heutzutage gibt es hauptsächlich Feuerwehrbälle, wobei die Feuerwehren Herzogenburg-Stadt und St. Andrä auch heuer keinen veranstalten. Bei der Stadtgemeinde Herzogenburg gab es mit Redaktionsschluss etwa noch gar keine Anmeldungen für Bälle.

Nur mehr Ball bei Feuerwehr Langmannersdorf

Von den drei Bällen der Freiwilligen Feuerwehren Langmannersdorf, Murstetten und Perschling bleibt allerdings nur mehr der Ball der Freiwilligen Feuerwehr Langmannersdorf, er findet am 14. Jänner in der Gastwirtschaft Kern in Langmannersdorf statt. Dominik Dorner, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Murstetten meint dazu: „2023 wird es in Murstetten keinen Feuerwehrball geben. Wir haben diese Veranstaltung vorerst ausgesetzt. Es war bei uns aber auch schon im Gespräch den Ball möglicherweise alle zwei Jahre, alternierend mit dem Wandertag zu veranstalten.“ Der Ball der Freiwilligen Feuerwehr Perschling wird ebenfalls nicht stattfinden. „Der Kindermaskenball der ÖVP Perschling wird in gewohnter Weise am Faschingssonntag stattfinden“ , so Bürgermister Reinhard Breitner. Der Sportverein Murstetten veranstaltet am 18. Februar ein G’schnas und am 22.Jänner einen Kindermaskenball.

Wilhelm Einger, Kommandant. der Freiwilligen Feuerwehr Thalheim erklärt: „Leider kann unser Herbstball im Schloss Thalheim nicht stattfinden. Es gibt zu wenig Kellner, die Gäste hätten sich Essen und Trinken selber holen müssen.“Gute Nachrichten hat hingegen Bürgermister. Alois Vogl: „Der Gemeindeball und auch der Generationenfasching werden im Jänner und Februar in gewohnter Weise wieder durchgeführt.“

„Leider wird es 2023 keinen Ball geben, da das Gasthaus Wurlitzer nicht mehr für Veranstaltungen in dieser Größe öffnet. Über ein Ersatzprogramm werden wir am kommenden Montag diskutieren.“, teilte Kommandant. Christoph Eigner der Freiwilligen Feuerwehr Perschling mit. Probleme mit der Location gibt es auch ber Freiwilligen Feuerwehr Hain-Zagging. Hier würde das Kommando zwar gerne einen Ball veranstalten, findet aber keinen passenden Ort. Hingegen die Freiwillige Feuerwehr wird den Ball am 7. Jänner im Gasthaus Aigner in Kuffern veranstalten. Ebenfalls in das Gasthaus Aigner laden die Pensionisten aus Statzendorf am 20. Jänner zum Pensionistenball. Im Arbeiterheim im Volksheim in Anzenhof finden zumindest zwei Bälle statt. Die SPÖ Wölbling lädt am 4. Februar zum Arbeiterball, am 21. Februar geht dort der Faschingsball der Pensionisten Ortsgruppe Wölbling über die Bühne.

Auch im St. Pöltner VAZ ist zumindest ein Ball fixiert. Am 18. Jänner von 14 bis 20 Uhr, laden die NÖ Senioren zur 22. Auflage des Seniorenballs. „Mit tausenden Besuchern hat sich der Seniorenball im VAZ zur größten Tanzveranstaltung für Senioren im Raum Niederösterreich entwickelt“, so Johannes Reichl vom VAZ-Marketing. Ein eigens entwickeltes Covid-Sicherheitskonzept in Absprache mit der Gesundheitsbehörde, soll an die aktuelle Corona-Situation angepasst werden.

