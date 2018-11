Überraschungen verspricht der Gault-Millau in seiner eben präsentierten Ausgabe 2019. Und sein Versprechen kann er halten: Obwohl bereits bekannt ist, dass man in der Region Herzogenburg auf höchstem Niveau speisen kann, gibt es in der neuesten Auflage des Gourmet-Führers ein paar Veränderungen.

Die ganze Familie freut sich über die Spitzen-Bewertung: Peter Heneis erkochte für das Weingut Hutter der Familie Nigl am Kremser Weinzierlberg eine Haube. Stolz auf ihren Spitzenkoch sind Gattin Jana sowie Gabriel | Antonius und Victoria Theresia.

Insgesamt konnte sich die Region heuer vier Hauben sichern: 16 Punkte und damit gleich zwei Hauben bekam der Nibelungenhof in Traismauer. Eine Haube geht mit 14 Punkten, und damit einem Punkt mehr als im Vorjahr, an das Gasthaus Nährer in Rassing. Neu in der Riege der Spitzengastronomie ist das Schloss Thalheim – ebenfalls mit 14 Punkten und somit einer Haube. Zwei Lokale sucht man im Gourmet-Führer hingegen in diesem Jahr vergeblich: Nicht mehr aufgelistet sind im Gault-Millau der Gasthof „Zur Weintraube“ in Traismauer sowie die Schlossküche in Walpersdorf, die gerade in die Pleite schlitterte.

„Natürlich freut es mich, wenn unsere gutbürgerliche und ehrliche Küche geschätzt und positiv bewertet wird"

Rainer Melichar, der als Inhaber im Nibelungenhof selbst den Kochlöffel schwingt, zählt zu den besten Köchen des Landes. Sein Lokal ist das einzige im gesamten Bezirk, das mit gleich zwei Hauben bedacht wurde. „Natürlich freut es mich, wenn unsere gutbürgerliche und ehrliche Küche geschätzt und positiv bewertet wird. Die Spezialität in unserem Hause ist das Kochen mit „Succowell“, eine eigene Erfindung, durch die auf künstliche Geschmacksverstärker verzichtet wird“, erklärt der aus Fischamend stammende Spitzenkoch. Zu seinem Konzept gehören gutes und leistbares Essen. Damit jeder genau das bekommt, was ihm schmeckt, werden mit den Gästen abgesprochene, individuelle Menüs angeboten.

Angenehm überrascht waren Chefkoch Patrick Marx und Restaurantleiter Patrick Buchinger vom Schloss Thalheim, als sie den druckfrischen Gault Millau in ihren Händen hielten. „Wir haben uns von Anfang an um hervorragende Qualität bemüht, aber uns noch nicht zur Bewertung angemeldet. Umso überraschender war es für uns, als wir vom unangekündigten Test und dem Ergebnis erfuhren“, meint Marx, der seinen Beruf im Restaurant Floh in Langenlebarn erlernte.

Groß ist die Freude auch bei Michael Nährer, der in seinem gleichnamigen Gasthaus hinter dem Herd steht. Dieses wurde heuer mit 14 Punkte bedacht und konnte damit sein Ergebnis vom Vorjahr um einen Punkt steigern. „Wir wurden nun schon zum zehnten Mal ausgezeichnet. Das zeigt die kontinuierliche Top-Leistung unseres Teams“, jubelt Nährer. Gleichzeitig betont er, dass es für ihn am wichtigsten sei, dass sich der Gast wohlfühlt. „Neben dem Essen ist vor allem eine professionelle und freundliche Betreuung sehr wichtig für uns“, sagt der Küchen-Chef. Beliebt seien bei seinen Gästen vor allem Saisonprodukte wie Wild.

Spitzenkoch Heneis bekam auch eine Haube

Zusätzlich zu den vier Hauben, die sich die drei Restaurants in Traismauer, Thalheim und Rassing sicherten, geht sogar noch eine weitere gewissermaßen an die Region – auch wenn sich das ausgezeichnete Lokal im Nachbarbezirk befindet: Der Traismaurer Peter Heneis erkochte für das Weingut Hutter am Kremser Weinzierlberg eine Haube. Für sommerlichen Blattsalat mit gegrillten Steingarnelen und süßsaurem Mangochutney oder hausgemachte Tagliatelle mit weißem Spargel und Paradeisern wurde der Spitzenkoch von den Restauranttestern im Gault-Millau mit 13 Punkten bedacht.