Es war ein Wochenende, wie man es sich als Kunstbegeisterter nur erträumen kann: Das „Fest der Lebensfreude“ lockte zahlreiche Gäste in die Region. „Wir hatten noch nie so viele Besucher“, freut sich Harald Kosik, der künstlerische Leiter des Veranstaltervereins „Kultur im Schloss Walpersdorf“. Vier ausgezeichnete Konzerte, eine Fotoausstellung und regionale Kulinarik boten den idealen Rahmen, um die Seele baumeln zu lassen und das Leben zu genießen.

Schon der Auftakt des Kulturfestes war ein Ereignis für sich

Die „Soundartists“ spielten Werke von Mozart und Brahms in der Wallfahrtskirche Heiligenkreuz-Gutenbrunn. Auch das nächste Event war erster Klasse: Tenor Daniel Johannsen – ein Meister seines Faches – brachte im Stift Herzogenburg mit befreundeten Musikerkollegen erlesene Arien und instrumentale Sonaten von Bach, Händel und Telemann.

Tags darauf lud Kammersängerin Angelika Kirchschläger zu der Liedergala „Von Heiligen und Wahnsinnigen“. Dargeboten wurden Werke von Robert Schumann und Wolfgang Amadeus Mozart über Franz Schubert und Alban Berg bis zu Franz Liszt und Felix Mendelssohn-Bartoldy.

Vier Solisten aus den Reihen der Wiener Philharmoniker bilden zusammen mit Christopher Hinterhuber die „Philharmonic Five“, die am Samstag ebenfalls in Walpersdorf auftraten. Unter dem Titel „Mission Possible – A Film Music Time Machine“ brachten sie ein philharmonisches Feuerwerk. Nach dem Konzert spielte die „Ausseer Bradlmusi“, eine der bekanntesten traditionellen Geigenformationen aus dem Salzkammergut, zwar nicht im wie geplant im Schlosshof, sondern wetterbedingt im Festsaal bekannte Swing-Standards.

Den Abschluss bildeten die Messfeier in der Schlosskirche mit dem Herzogenburger Motettenchor, dem Kirchenchor Stein und dem Chor des Musik- und Theatervereins Furth-Palt – und die Philharmonische Tanzmatinee im Festsaal. Hier brachte das Wiener Geigen-Quartett Werke von Mozart, Schubert, Brahms, Bergmann und Lanner sowie Johann Strauss.