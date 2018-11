Eine Bezirksgeneralversammlung, die noch länger in Erinnerung bleiben wird, ging am vergangenen Sonntag im Landgasthof Huber in Wagram über die Bühne. Der Landjugendbezirk Herzogenburg wählte seine neue Leitung, wobei es zu einer handfesten Überraschung kam.

In der schlussendlich über drei Stunden dauernden Versammlung legten Bernhard Bürgmayr und Michaela Eder ihre Ämter als Bezirksobmann und -leiterin nieder und die jährlichen Neuwahlen des Bezirksvorstandes wurden durchgeführt. Während es bei der Wahl des neuen Obmannes keine Überraschungen gab (Obmann wurde Manuel Fahrnecker, Stellvertreter Daniel Meneder), trat bei der Wahl der Bezirksleiterin ein äußerst seltener Umstand ein, mit dem wohl niemand gerechnet hätte.

Nach dem ersten Wahldurchgang herrschte Stimmengleichheit zwischen Michaela Eder und Lena Wallner, die sich beide als Bezirksleiterin aufstellen hatten lassen. Dies ist höchst ungewöhnlich, da normalerweise Landjugend-intern und unter den Kandidaten bereits im Vorfeld geplant und ausgemacht wird, wer welches Amt übernehmen wird.

Michaela Eder sollte ihr Amt behalten und für ein weiteres Jahr als Bezirksleiterin fungieren, während Lena Wallner für die Position als ihre Stellvertreterin vorgesehen war. Doch die Landjugendmitglieder wählten anders. Der zweite Wahldurchgang ging dann eindeutig zugunsten Lena Wallners aus.

Aufgrund des unvorhergesehenen Umstandes zog sich die Bezirksleitung mit den Amtsanwärtern zurück, um eine Lösung für die Situation zu finden. Nach einer längeren Wartezeit, in der nicht klar war, wer nun das Amt übernehmen würde, beschloss Lena Wallner, die Wahl anzunehmen.

Für die Rolle der Bezirksleiterin-Stellvertreterin musste nun kurzfristig ein neuer Kandidat her und so erklärte sich Katharina Ruthmair von der Landjugend Kapelln bereit, die Rolle zu übernehmen.

Michael Burger wurde wiedergewählt und behält die Rolle des Kassiers. Neue Schriftführerin ist Anna-Maria Dockner und die Kassa wird dieses Jahr von Bernhard Bürgmayr und Bernhard Kaiblinger geprüft.

Obmann wollte intervenieren

Nachdem das Chaos um die neue Bezirksleitung geklärt worden war, ließ man den angespannten Abend beim Feiern im „Gwölb“ ausklingen.

„Wir werden das Beste aus dieser neuen Situation machen. Im kommenden Jahr feiert der Landjugendbezirk Herzogenburg sein 70-jähriges Jubiläum, die Planungen sind bereits voll angelaufen“, berichtet die neue Bezirksleiterin Lena Wallner.

Der neue Obmann Manuel Fahrnecker sorgt indessen, nicht einmal einen Tag im Amt, bereits für einen Wirbel. Mit den Worten „Das schreibt ihr nicht“ und der Drohung „Wenn ihr darüber schreibt, werdet ihr schon sehen, was passiert“ versuchte er, die Berichterstattung der NÖN über die Bezirksgeneralversammlung zu verhindern. Ansonsten sprach er von „tiefen Gräben“ innerhalb des Landjugend-Bezirks.