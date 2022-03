Erich Poyntner zum Ukraine-Krieg: „Unfassbar und grauslich“

Er kennt Land und Leute - und ihren Staatschef. Trotzdem wurde Russland-Experte Erich Poyntner, Lehrer am Gymnasium Josefstraße in St. Pölten sowie Universitätsdozent, von den Ereignissen in der Ukraine überrumpelt. „Für mich ist eine Welt zusammengebrochen, ich dachte schon, dass Russland mit anderen Mitteln agiert. Es ist unfassbar, völlig unerträglich und grausig.“

2016 persönlich von Putin die Puschkin-Medaille erhalten

Die gleiche Kritik am Kriegsgeschehen hätten auch seine russischen Bekannten, doch äußern können sie sie nicht. „Von mir gibt es wahrscheinlich auch eine Geheimdienst-Akte. Aber für mich ist das nicht so gefährlich.“

Wer sich mit Putin anlegt, für den könne es schnell unangenehm werden. Genauso gebe es aber genug Trittbrettfahrer, die in seinem Windschatten zu Macht gelangen.

Poyntner, ein Traismaurer, erhielt 2016 vom Kreml-Chef persönlich die Puschkin-Medaille (wir berichteten, siehe unten), viel bekam er aber nicht von ihm mit.

Gymnasium St. Pölten Putin ehrte Erich Poyntner

Dafür vom ganzen Apparat um ihn herum, „ich hatte das Gefühl, die fürchten sich alle ein wenig vor ihm.“

Im Unterricht spricht Pädagoge Poyntner die Thematik nicht aktiv, sondern nur auf Nachfrage an. Wenn Klassen oder einzelne Schüler seinen Standpunkt wissen wollen, sei der auf einen einfachen Nenner gebracht: „Ich bin nicht auf der Seite der Gewalt.“

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden