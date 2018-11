Den diesjährigen europäischen Fahrplanwechsel am Sonntag, 9. Dezember, nutzt das Land NÖ, um auf der Kremser- und Kamptalbahn, der Erlauftal-, Traisental-, Puchberger- und Gutensteinerbahn umfassende Verbesserungen umzusetzen. So werden auf diesen Regionalbahnen insgesamt rund 500.000 Bahn-Kilometer pro Jahr mehr gefahren, das bedeutet ein Plus von 1,9 Millionen Sitzplätzen pro Jahr.

„Seit Dezember 2015 gab es auf der Kremser- und der Kamptalbahn eine Steigerung von rund 20 Prozent bei den Fahrgastzahlen“, erklärt VP-Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko. „Das zeigt, wie wichtig die Stärkung dieser Verbindung ist. Wir müssen hier vorausschauend planen und das Angebot noch weiter ausbauen, um den Bedürfnissen der Pendler gerecht zu werden“, so Schleritzko weiter.

„Großer Gewinn für die Gemeindebürger“

Konkret werden durch die Investitionen des Landes NÖ speziell auf der Strecke zwischen St. Pölten und Horn rund 171.000 Zug-Kilometer an Mehrleistungen erbracht. Das bedeutet, es werden fast 500.000 zusätzliche Sitzplätze geschaffen.

„Um unsere Regionalbahn zu fördern, müssen die Fahrpläne logisch und zuverlässig sein. Daher sind Halbstunden- beziehungsweise Stundentakte ein großer Gewinn für unsere Gemeindebürger“, sind sich die Vertreter der Gemeinden entlang der Kremserbahn einig. Zur offiziellen Präsentation der Pläne waren zahlreiche Vertreter aus Statzendorf mit SP-Bürgermeister Michael Küttner an der Spitze sowie geschäftsführender Gemeinderat Peter Hießberger (VP) aus Wölbling gekommen.

Während von Montag bis Sonntag bisher nur zur Ausflugssaison ein ganztägiger Stundentakt mit Durchbindung von/nach St. Pölten vorzufinden war, wird der Stundentakt mit Dezember 2018 auf das ganze Jahr ausgeweitet. Darüber hinaus gibt es einen lückenlosen Halbstundentakt in der Hauptverkehrszeit zwischen St. Pölten und Krems.

Züge fahren bis kurz nach 23 Uhr

Neben dem durchgehenden Stundentakt und der Verdichtung in den Rush-Hours kommt mit 9. Dezember aber auch eine Ausweitung der Betriebszeiten zum Tragen. Durch den zusätzlichen Einsatz von Zügen kann künftig bis kurz nach 23 Uhr von St. Pölten nach Krems und auch umgekehrt von Krems in die Landeshauptstadt gefahren werden.

Erarbeitet hat die Verbesserung der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) im Auftrag des Landes NÖ.

Vom Taktknoten St. Pölten aus gelangt man wiederum alle 30 Minuten mit dem Fernverkehr Richtung Wien, Linz oder Salzburg und zu vielen weiteren Zielen im In- und Ausland. Der tägliche Stundentakt ohne Taktlücken erleichtert vor allem am Wochenende die An- und Abreise im Ausflugs- und Freizeitverkehr mit der Bahn.

