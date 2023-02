Fastenzeit: Vorsicht, wenn die Kilos purzeln

Krapfen ade, fasten olé! In den nächsten Wochen schreiben viele Menschen den Verzicht groß; dies geschieht auf vielfältige Weise.

„Heilsam, manchmal innezuhalten“

„In unserer modernen Zeit finde ich es für sehr heilsam, manchmal innezuhalten, um zu überprüfen, ob wir manche, teils festgefahrene Gewohnheiten in unserem Alltag tatsächlich noch brauchen. Manchmal entdecken wir dabei, dass uns vieles nicht mehr dienlich ist - oder uns sogar im schlimmsten Fall schadet“, sagt Daniela Schabasser.

Daniela Schabasser: „Ich selbst werde heuer weniger Zeit vor dem Computer-oder Handybildschirm verbringen und auch Medieninhalte bewusster konsumieren.“ Foto: Foto privat

Sie ist Diätologin, Darmfachberaterin und Mentaltrainerin und ordiniert im Internistenzentrum Maximilianstraße in St. Pölten.

Der Beginn der Fastenzeit lade gerade dazu ein, genau dies im eigenen Leben zu reflektieren und gegebenenfalls Veränderungen einzuleiten. Ob dies in Form von Zuckerverzicht oder Alkoholreduktion im Rahmen der eigenen Ernährungsweise geschehe oder ob man den eigenen Medienkonsum und die tägliche Bildschirmzeit bezüglich der Notwendigkeit hinterfrage, führe alles schlussendlich zum selben Ziel: die Gesundheit wieder bewusst in die Hand zu nehmen und sich dabei selbst im Prozess achtsam zu begleiten.

Sanftes Fasten nur bei überschüssigen Fettdepots

Apropos Gesundheit: „Tageweise nichts zu essen oder eine bestimmte Zeit am Tag bewusst auf Nahrung zu verzichten ist für immer mehr Menschen, die abnehmen möchten, das Mittel der Wahl. Trotz der steigenden Beliebtheit ist Fasten aber nach wie vor kein Wundermittel, das die Kilos purzeln lässt“, warnt Diätologin Lena Gießwein aus Statzendorf.

Denn Fasten ohne Muskelmasse zu verlieren, funktioniere nur, wenn ausreichend Eiweiß zugeführt und der Körper mit gezieltem Training gefordert werde. „Während eines Kaloriendefizites (etwa durch Fasten herbeigeführt) kann nur sehr schwierig Muskelaufbau erzielt werden. Daher empfehle ich im Hinblick auf das Ziel, Fett abzubauen und an Muskeln zuzulegen, keine längeren Fastenperioden“, betont Gießwein.

Wenn das Ziel jedoch der Abbau von überschüssigen Fettdepots sei, könne sanftes Fasten zum Beispiel in Form der Hafertage (bei Typ 2 Diabetes und Fettleber/NAFLD ein möglicher Therapieansatz) sehr wohl Sinn machen. Gießwein: „Hier ist auf jeden Fall professionelle Anleitung durch erfahrene Mediziner und Diätologen wichtig, um mögliche negative Folgen des Fastens rechtzeitig abzuwenden.“

In Perioden des Fastens sei der Körper sowohl physisch als auch mental nicht immer so leistungsfähig wie gewohnt. So finden Fastenkuren häufig stationär statt, damit sich die Fastenden ganz auf das eigene Wohlbefinden konzentrieren können. Stress und seine hormonellen Auswirkungen auf den Körper verhindern einen gesunden Fettabbau.

