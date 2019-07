Platz 220 hier und Rang 483 dort. Und dennoch keine Anzeichen von Enttäuschung bei Andreas Steyrer und Christian Schreiber. Sie haben mit ihren Kameraden an den Landesfeuerwehrleistungsbewerben teilgenommen und wussten schon im Vorfeld, dass es bei ihren Gruppen um den olympischen Gedanken, dabei sein ist alles, geht. Dennoch sind die Leistungen aller Silberhelme beachtlich, es muss nicht immer der Platz an der Sonne sein.

Andreas Steyrer ist 22 Jahre jung, im Brotberuf Landwirt und seit nunmehr sieben Jahren aktives Mitglied der Wettkampfgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Statzendorf. „Mir taugt einfach die Gemeinschaft in unserer Wettkampfgruppe“, erzählt er. Die Landeswettkämpfe seien immer ein gewisser Prüfstein, was man in den vergangenen Monaten erlernt und trainiert hat. „Wir müssen nicht unbedingt in den ersten Rängen sein, das die Landeswettkämpfe an sich sind immer wieder ein Erlebnis. Sie stellen ja den Abschluss einer ganzen Wettkampfsaison dar. Ich freue mich jedenfalls schon auf die Saison 2020“, sagt Andreas Steyrer.

„Wenn es sich zeitmäßig ausgeht, schaue ich immer, dass ich bei einem solchen Event dabei sein kann“, erklärt Christian Schreiber von der Feuerwehr Hausheim-Noppendorf. Der Autoverkäufer ist seit 2006 Mitglied und Stütze der Wehr: „Ich denke sogar, dass bei einer Versammlung wie in Traisen gar nicht so sehr der Wettkampf im Vordergrund steht, sondern das Zusammentreffen mit Gleichgesinnten und der Spaß.“ Der 29-Jährige ist sich sicher: „Das ist der beste Weg, um Feuerwehr-Kameradschaft zu pflegen.“