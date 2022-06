FPÖ Unteres Traisental: „Es geht aufwärts“

Werbung

Zweieinhalb Monate nach der Gründung der „FPÖ Unteres Traisental“ zieht Obmann Sascha Pospischil eine positive Bilanz. „Der organisatorische Zusammenschluss der Ortsgruppen Herzogenburg, Traismauer, Inzersdorf-Getzersdorf und Nussdorf hat uns neuen Elan verliehen“, erklärt Pospischil.

Man könne es auch an Zahlen ablaufen: „Der Zuspruch ist gut. Wir haben in den vergangenen Wochen rund 25 neue Mitglieder gewinnen können, vor allem junge Menschen. Zulauf haben wir nicht nur in Herzogenburg, sondern auch in Traismauer, wo es ein großes Potenzial für uns gibt.“ Allerdings, so räumt Pospischil ein, gebe es auch eine Schwäche: „In Nussdorf läuft es noch nicht wie gewünscht.“

Die FPÖ konzentriert sich derzeit auf Verteilaktionen, am 11. Juni, vor dem Vatertag, werden die Väter mit Regionalbier von der Firma Egger beschenkt. Und um Juli steht eine große Cocktail-Party auf dem Herzogenburger Rathausplatz auf dem Programm.

