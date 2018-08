Das Gasthaus Deimbacher in Statzendorf war in der Vorwoche Treffpunkt von Vertretern der zwölf Mitgliedsgemeinden des Vereins Weinstraße & Tourismus Traisental-Donau. Mit an Bord waren Vertreter von NÖ-Werbung und Mostviertel-Tourismus. Im Mittelpunkt der Versammlung standen das Rad- und Wanderwegenetz.

„Zufriedene Gäste, die auf den zahlreichen schönen Routen im Traisental unterwegs sind, sind unsere beste Werbung und dafür lohnt es sich, gemeinsam einige Anstrengungen zu neuen attraktiven Rad- und Wanderwegen zu unternehmen“, erklärt Vereins- und Projektbetreuerin Susanne Heil

Was das Ganze konkret bedeutet, erläutert Obmann Walter Pernikl: „Wir haben uns jetzt einmal einen Überblick über den gegenwärtigen Stand der Dinge geschafft. Zum Beispiel: Wo überall gibt es die gelbe Beschilderung, wie sie zwischen Herzogenburg und dem Wetterkreuz existiert? Wie vernetzt ist das Radwegenetz nach innen und außen tatsächlich? Denn unsere Aufgabe ist es, die aktiven Gemeinden zu unterstützen, ein Rad- und Wanderwegenetz zu schaffen, das unsere Gäste länger in der Region halten kann.“

Politisch notwendige Grenzen dürften touristisch keine Relevanz haben: „Die oberste Prämisse ist, die Rad- und Wanderwege so zu vernetzen, dass der Tourist, unser Gast, durchplanen kann. Gute Zusammenarbeit ist Pflicht, denn ohne diese Planbarkeit für die Touristen machen wir nur leere Kilometer.“

Weinherbst wird heuer in Atzenbrugg eröffnet

Was Pernikl zuversichtlich stimmt: „Die Gemeinden schicken zu den Versammlungen zunehmend politische Vertreter, die sich selbst für Radfahren und Wandern interessieren. Sie können sich gut in den Gast und seine Wünsche hineinversetzen.“

Für den Genussführer 2019, Kartenmaterial und Internet wurde bei dem Treffen etwaiger Verbesserungs- und Optimierungsbedarf erhoben sowie Erfahrungen und Rückmeldungen der Gäste diskutiert.

Außerdem kam zur Sprache, wo der diesjährige Weinherbst eröffnet wird. Bodenständigkeit wie etwa in der Eichberger Kellergasse war einmal, heuer wird luxuriös gefeiert. Gastgeber ist das mondäne Golfresort Atzenbrugg („Diamond Country Club“). Der Termin steht mit Freitag, 7. September, bereits fest.