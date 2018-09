Mit einem neuen Leiter startet die Neue Mittelschule Herzogenburg ins Wintersemester. Direktor Otto Schandl ging in Pension und übergab seine Agenden Andreas Tischer, der bereits bisher die Polytechnische Schule leitete. Besuchen werden die Neue Mittelschule heuer 57 neue Schüler, das Team verstärken außerdem zwei neue Lehrkräfte, Irmgard Hübl und Katrin Pfeiffer. In der Volksschule Herzogenburg gibt es 68 neue Schüler, die in drei Klassen aufgeteilt werden. In St. Andrä drücken 16 Taferlklassler die Schulbank. Das Lehrerteam verstärkt Bernadette Schmid. Ihren ersten Schultag hatten am Montag außerdem 16 Kinder in Inzersdorf .

Otto Schandl (links) ging mit 1. September offiziell in Pension. Die Leitung der Neuen Mittelschule Herzogenburg übergab er an Andreas Tischer. | Kopitz

Einen neuen Leiter hat – zumindest vorübergehend – auch die Volksschule Traismauer. Mittelschul-Direktor Gerhard Beitl wird auch der zweiten Schule der Römerstadt in diesem Jahr vorstehen. Direktorin Barbara Braun nimmt sich eine einjährige Auszeit. Geplant sind in der Volksschule auch Bauarbeiten: Das Dach sowie die Außenfassade werden erneuert. Sonst werden an den Traismauer Schulen vor allem sportlich neue Schwerpunkte gesetzt: In der Mittelschule gibt es erstmals die Neigungsgruppen Fußball und Volleyball, in der Volksschule wird erstmals Fußball zusätzlich angeboten.

Personelle Veränderungen gibt es auch in der Neuen Mittelschule in Wölbling : Drei Pädagogen, Dietmar Magnet, Reinhard Wolfsberger und Christa Jordan, treten in den Ruhestand, eine Lehrerin nimmt ein Freijahr in Anspruch. Verstärkt wird das Team von Gerhard Lechner, Eva Praschl, Ornela Rama und Lisa Speiser. Neu ist außerdem ein top-ausgestatteter Musikraum.

Neue Zweige in Höheren Schulen

In den Höheren Schulen der Landeshauptstadt, die zahlreiche Jugendliche aus der Region Herzogenburg besuchen, startet der Herbst mit neuen Schulformen und Zweigen, Projekten sowie kleineren Bauarbeiten. Die neue Direktorin des Schulzentrums Eybnerstraße, Sabine Geisenberger, beginnt ihre Amtszeit mit einer neuen Fachrichtung: Im SZE wird erstmals Sozialmanagement, eine fünfjährige Ausbildung mit den Schwepunkten Gesundheit, Soziales, Marketing und Management, angeboten. Damit dabei die Fitness nicht zu kurz kommt, wurden im SZE außerdem die Turnsäle renoviert.

Einen ganz neuen Schultyp, nämlich die fünfjährige Lehranstalt für Sozialmanagement, wird es in der Caritas-Bildungsanstalt für Gesundheits und Sozialberufe (BIGS) geben. Abschließen kann man die Schule nun erstmals auch mit Matura.

Neue Schwerpunkte werden auch in der HAK sowie der HTL und der Tourismusschule (TMS) gesetzt

Die angehenden Fremdenverkehrs-Experten konnten heuer erstmals die Schwerpunkte „Food Design und Entertainment“ sowie „Digitales Marketing“ wählen. Die Handelakademie bietet heuer erstmals „Sport- und Eventmanagement“ an. „Dafür sind auch eigene Trainingseinheiten für Hobby-Sportler am Vormittag vorgesehen“, erzählt Direktor Günter Schraik. Die Techniker legen hingegen einen neuen Schwerpunkt auf die Cyber-Security. „Darauf wird nun in der Informatik-Abteilung der Fokus gelegt“, berichtet Direktor Martin Pfeffel. Zusammengearbeitet wird dafür verstärkt mit der Fachhochschule. „Dort soll auch ein Teil des Unterrichts stattfinden“, ergänzt Pfeffel. Außerdem wurde in der HTL ein Draingardening-Projekt gestartet, in das auch die Schüler eingebunden werden sollen. Dafür wurden in den Ferien Grünflächen am Parkplatz geschaffen und außerdem das Dach über der Werkstätte erneuert.

Im Gymnasium Josefstraße erfolgen die letzten Arbeiten zur Gestaltung der Außenflächen. Mit der Fertigstellung ist das größte Schul-Bauprojekt der Landeshauptstadt dann endgültig abgeschlossen. Das nächste steht aber bereits in den Startlöchern: In der Bundesbildungsanstalt für Elementar- und Sozialpädagogik warten Schüler und Lehrer sehnsüchtig auf den Umbau. Mit dem Architektenwettbewerb soll noch heuer begonnen werden.

Bevor das nächste Millionen-Projekt startet, werden in den anderen Schulen aber noch kleinere Arbeiten durchgeführt: Bereits in den Ferien wurde in der PTS für 680.000 Euro ein Fenster- und Portaltausch durchgeführt, ebenfalls die Fenster getauscht wurden in der Volksschule Pottenbrunn für rund 180.000 Euro. Gewerkt wurde im Sommer auch im Mary-Ward-Privatgymnasium. Dort wurde mit der Adaptierung des Verwaltungstraktes begonnen. In den nächsten Wochen werden die Direktion, Sekretariat und Administration in die modernen Räumlichkeiten übersiedeln.