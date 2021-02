Seit Montag dürfen auch körpernahe Dienstleister, dazu zählen Friseure und Fußpfleger, wieder ans Werk gehen.

„Natürlich freue ich mich, dass ich wieder für meine Kunden da sein darf, aber es ist halt etwas schwierig. Ich habe in meinem Friseursalon am Herzogenburger Rathausplatz rund 80 Prozent Stammkunden – und da sind halt sehr viele alte Menschen dabei, die nicht mehr so mobil sind und zum Testen irgendwohin fahren können. Getestet wird in Herzogenburg am Mittwoch-Nachmittag und Samstag-Vormittag – und da der Test nur 48 Stunden gilt, ist der Spielraum für einen Friseurbesuch doch eingeschränkt“, erklärt Verena Berger.

„Polizei oder die Gesundheitsbehörden“

Die Friseurin ist nicht begeistert, dass sie die Corona-Tests kontrollieren muss: „Ich denke, dafür sind eher Polizei oder Gesundheitsbehörden zuständig.“

Christa Hackl, Chefin des „Salons Ambiente Christa“ in Oberwölbling, hofft, dass die Kunden trotz der Zutrittstests und der gesetzlichen Bestimmungen treu bleiben: „Wir sind voller Hoffnung, dass wir diese wirtschaftliche Herausforderung meistern werden und bald wieder etwas Normalität einkehrt.“

Claudia Schwankhart hat im Vorjahr ihren Salon von Herzogenburg nach Pottenbrunn verlegt. Normalerweise ist sie nur einen Tag in der Woche im Pflege- und Betreuungszentrum am Schillerring für ihre Herzogenburger Kunden da. Nun ist sie coronabedingt bis auf weiteres wieder in der Kremser Straße tätig. „Ich frage die Kunden, ob sie einen Test haben, dann kümmere ich mich um sie. Die nächsten 14 Tage bin ich ausgebucht“, schildert sie.

Petra Soucek vom Friseursalon Soucek in Nussdorf sagt: „Zunächst sind wir sehr froh, dass wir unseren Friseursalon infolge der Lockerungen wieder Aufsperren konnten. Die Nachfrage nach Terminen ist sehr groß und für die nächsten Wochen ist der Terminkalender schon gut gefüllt. Die Auflagen sind erfüllbar und stellen nicht das große Problem dar.“

Momentan sei das Angebot der Testungen noch nicht ausreichend: „Manche Kunden mussten den Termin stornieren, weil sie keinen Testtermin mehr bekommen haben.“

Ida Stangl ist selbstständig erwerbstätige Fußpflegerin in Traismauer: „Dass die Geschäfte öffnen dürfen, ist überaus erfreulich, auch wenn die Rahmenbedingungen deutlich schwieriger sind als nach dem ersten Lockdown. Das Vorweisen eines negativen Tests ist eine zusätzliche Erschwernis. Dennoch ist das Verständnis dafür seitens der Kunden größtenteils vorhanden. Vor allem für ältere Personen sind die Umstände zum Teil beschwerlich. Hier sollte das Testangebot noch erweitert werden. In den nächsten Wochen wird sich das Testen und die damit verbundene Terminplanung sicherlich besser einspielen.“