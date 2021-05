Vom Haubenwirt bis zum Heurigen: Die Freude über die Öffnung der Gastronomie ist riesig.

„Wir sind sehr positiv gestimmt. Die Eröffnung wird eine große Herausforderung für uns alle, aber zum Glück ist der Mensch sehr situationsangepasst. Viele Dinge, die noch vor 15 Monaten undenkbar waren, sind jetzt normal, wenn ich nur an die Masken oder Tests denke“, sagt Haubenkoch Mike Nährer aus Rassing.

Sein Motto lautet: „Lasst die Spiele beginnen! Der Genuss im Gasthaus kehrt zurück und wird besser als je zuvor.“

Auch Reinhard Huber vom gleichnamigen Landgasthof in Wagram hat die Vorbereitungen auf die Öffnung abgeschlossen: „Aufgrund der Lokalgröße ist die Einhaltung der Abstandsregelung nicht so problematisch. Wesentlich schwieriger werden sicherlich derzeit noch die Registrierung der Gäste und auch die Kontrolle der Tests oder anderer Bescheinigungen. Entsprechende Formulare sind vorbereitet und liegen auf den Tischen auf“, so der Gastronom. Mit zunehmender Durchimpfungsrate, der Einführung des „Grünen Passes“ als auch weiteren Lockerungen bei Rückgang der Infektionszahlen könnte es halbwegs ein „normaler“ Sommerbetrieb werden.

Matthias Getzinger, Heurigenschenker aus Nussdorf, steht in den Startlöchern: „Ab Donnerstag, 27. Mai, werde ich für rund 14 Tage wieder den Heurigen offen haben und schon jetzt ist die Mehrarbeit infolge der Umsetzung der neuen Verordnung enorm. Auch im Vorjahr war die Situation ähnlich, doch diesmal kommen noch einige Auflagen hinzu. Es braucht heuer einen Corona-Beauftragten und auch ein Präventionskonzept, um aufsperren zu können. Die Zuweisung der Gäste zu Sitzplätzen möglichst nach einer Reservierung, die Kontrolle der Bescheinigungen und die Registrierung sind weitere Hürden, die es zu bewältigen gilt. Momentan lässt sich nicht abschätzen, wie es werden wird. Ich hoffe, dass vorwiegend schönes Wetter sein wird, um den großen Gastgarten nützen zu können.“

Bei Schönwetter sei halbwegs ein „Normalbetrieb“ möglich – bei Schlechtwetter werde es deutlich schwieriger aufgrund des begrenzten Sitzplatzangebots im Lokalinnenbereich.