Das heurige Weinjahr hat bislang zahlreiche Rekorde vor allem in Sachen Reifezeit der Weintrauben und Erntezeitpunkt gebrochen.

Noch im März ist man durch den lang anhaltenden Frost von einem „normalen“ Jahr ausgegangen. Doch die folgenden Monate haben selbst die erfahrensten Winzer ins Staunen geraten lassen. „Ein überdurchschnittlich warmer April als auch Mai führten zu einem rasanten Vegetationsverlauf. Man konnte förmlich den Neuzuwachs der Rebblätter täglich beobachten und somit war auch die Blüte bereits Ende Mai abgeschlossen (Anmerkung: 14 Tage früher als im Durchschnitt)“, erklärt Bezirksweinbauverbandsobmann Alexander Siedler.

Bezirksweinbauverbandsobmann Alexander Siedler: „GuteQualität mit etwas höhererMenge.“ | NOEN

Bereits diese Tatsache habe auf einen sehr frühen Erntebeginn schließen lassen, da rechnerisch 100 Tage nach der Rebblüte die physiologische Reife der Beeren zu erwarten sei. Siedler: „Der folgende ,Rekordsommer‘ mit einer sehr langen Hitzeperiode hat ebenfalls zu einem frühen Erntebeginn beigetragen.“

Eine wesentliche Problematik war der dürftige Niederschlag, sodass viele Junganlagen unter der Trockenheit litten und es zum Teil auch erhebliche Trockenschäden gab. Durch entsprechende Gegenmaßnahmen (Ausdünnen von Traubenmaterial und Bewässern) hielten sich die Schäden im Weinbaugebiet Traisental im Vergleich zu anderen Weinanbauregionen in Grenzen.

„Fingerspitzengefühl war besonders gefragt“

„Heuer wurde bereits in der ersten Augusthälfte mit der Ernte der Frühsorten begonnen. Die hohen Temperaturen bei der Ernte brachten nicht nur die Erntehelfer, sondern auch die Winzer bei der Verarbeitung ins Schwitzen. Angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen (Anmerkung: Traubenmaterial mit Temperaturen über 24°C, hohe Zuckerkonzentration der Beeren und geringe Säurewerte) war seitens der Winzer Fingerspitzengefühl, wie man die Trauben verarbeitet und den Most durch die Gärung führt, gefragt“, berichtet Alexander Siedler.

Ein teilweise sinnflutartiger Regeneinbruch Ende August und Anfang September (Regenmengen von teilweise über 100 Liter pro Quadratmeter) führten in Verbindung mit den anhaltend warmen Temperaturen zum Einsetzen der Traubenfäule. Eine akribische Selektion der Trauben zur Haupternte (bereits Anfang bis Mitte September) war hierbei unverzichtbar. Siedler: „Nur durch diese Maßnahme konnte ein qualitativ hochwertiges Lesematerial erzielt werden.“

„Man darf sich auf einen ausgereiften, vielleicht etwas milderen Jahrgang 2018 freuen!"

Fazit des Weinjahrs 2018: Nach einem trockenen und heißen Sommer konnte man unterm Strich eine gute Erntequalität mit einer etwas höheren Erntemenge einfahren. Die Verarbeitung der Trauben gestaltete sich schwierig und es war das „Know-how“ der Winzer gefragt. Als durchaus positiv hat sich der Einsatz von Erntemaschinen herausgestellt, wodurch die Ernte relativ rasch über die Bühne ging. Die Ernte konnte bereits vielfach Ende September abgeschlossen werden. Lediglich Prädikatsweintrauben waren bis vor Kurzem noch vereinzelt zu finden, wobei auch schon Anfang Oktober Auslese- als auch Beerenauslesequalitäten erzielt werden konnten.

„Man darf sich auf einen ausgereiften, vielleicht etwas milderen Jahrgang 2018 freuen! Erste Jungweine sind bereits auf dem Markt. Von der Qualität der Weine kann man sich am besten bei der alljährlichen Jungweinpräsentation am 26. Oktober ab 16 Uhr im Stift Herzogenburg überzeugen“, so Bezirksweinbauverbandsobmann Alexander Siedler abschließend.