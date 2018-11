614 Flüchtlinge leben derzeit noch in der Landeshauptstadt, 404 sind es im gesamten Bezirk St. Pölten. 2015 war es, als viele Flüchtlinge auch in der Region Herzogenburg untergebracht wurden. In einigen Gemeinden wurden Wohnungen für Familien gefunden, in Getzersdorf wurde sogar der Pfarrhof umgebaut, um Wohnraum zu schaffen. Einige Familien, wie beispielsweise eine aus Wölbling, bekamen aber einen negativen Asylbescheid und mussten das Land schon bald wieder verlassen.

Die größte Flüchtlingsunterkunft der Region gab es in Oberndorf im ehemaligen Biomin-Büro. Bis zu 80 Flüchtlinge wurden dort untergebracht, heuer im August verließen die letzten vier die Unterkunft. „Als die vielen Flüchtlinge nach Herzogenburg kamen, gab es sofort einige Stadtbewohner, die ihre Hilfe angeboten haben. Viele Herzogenburger haben den ‚Fremden‘ aber auch nicht unbedingt ein gastfreundliches Gesicht gezeigt“, erinnert sich ein Helfer von damals, der die Situation hautnah mitbekommen hat.

Ein 19-jähriger Flüchtling ist ihm besonders in Erinnerung geblieben: „Farhad war in Oberndorf untergebracht, ist aber jetzt wieder an der afghanischen Grenze. Sie lassen ihn nicht mehr ins Heimatland zurück, da sie als Flüchtlinge Volksverräter sind“, erzählt der Helfer die traurige Geschichte über den ehemaligen Bewohner. Im Biomin-Gebäude ist vieles gut gelaufen, vor allem, als die Caritas die Betreuung von Herbert Eders SLC-Europe übernommen hatte. Davor standen Rettungs- und Polizeieinsätze auf der Tagesordnung. Es war das mit Abstand größte Flüchtlingsquartier in der Region und es gab natürlich ab und zu Reibereien unter den hier lebenden Jugendlichen. Derzeit gibt es nur einzelne Personen, die in Privatquartieren in der Stiftsstadt untergebracht sind.