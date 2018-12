Potenziert hat sich in den letzten Tagen die Diskussion rund um die Homöopathie. Zuerst strich der Rektor Markus Müller das Wahlfach Homöopathie aus dem Lehrangebot der Medizinischen Universität Wien, danach forderte die Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz ein Verbot homöopathischer Arzneien in Apotheken. Diskutiert wird seither das Thema auch in der Region Herzogenburg.

Gänzlich einverstanden ist mit diesen Schritten der Herzogenburger Arzt Hannes Speiser: „Ich finde das vollkommen richtig, denn Homöopathie ist keine Medizin, sondern nur eine Alternativmedizin, aber viele Leute verlassen sich ausschließlich darauf und das kann zu Problemen führen.“

"Unser Gesundheitssystem hat relevantere Probleme“

Überhaupt nicht verstehen kann den Wirbel um das Thema der Wölblinger Andreas Barnath, Bezirksärztevertreter St. Pölten-Land: „Warum sich die Patientenanwältin Pilz gerade jetzt um dieses Thema annimmt ist mir schleierhaft. Unser Gesundheitssystem hat relevantere Probleme.“ Die Wirkung der Homöopathie gehe für ihn aber nicht über die von Placebos hinaus: „Aber diesen Effekt gibt es definitiv“, ist der Bezirksärztevertreter überzeugt. Homöopathie sei harmlos, aber nicht wertlos und für viele Menschen fast schon ein Religionsersatz. „Leider kippen viele dieser Gläubigen in eine generelle Ablehnungshaltung zur klassischen Schulmedizin, werden radikale Impfgegner und glauben schlussendlich einem Quacksalber mit violetten Haaren mehr, als einem gut ausgebildeten Akademiker.“ Diese Disziplin auf ein wissenschaftliches Niveau zu heben, habe er nie für gut gehalten und daher begrüße er auch die Einstellung des Wahlfaches an der MedUni-Wien. Dass die Industrie Freude mit Homöopathie hat, verwundert Barnath nicht: „Die Gewinnspanne der Zuckerkügelchen ist enorm.“

Dass Homöopathie nicht wirkungsvoller als Placebo ist, glaubt auch Barnaths Kollege, Florian Fiedler. Der Bezirksärztevertreter betont jedoch, dass er zu diesem „heiklen Thema“ nicht für seine Arztkollegen sprechen will – das sei seine persönliche Meinung. Seinen Recherchen nach zeigten Ergebnisse der bisherigen Studien, dass es keine Krankheiten oder Beschwerden gebe, bei denen Homöopathie belegter Maßen besser helfe als ein Scheinmedikament. „Wenngleich das für etliche Krankheiten noch nicht untersucht wurde“, schränkt Fiedler ein. Ein Verbot des Verkaufs von homöopathischen Arzneien in Apotheken hält er für schwierig. „Es werden auch andere nicht homöopathische Präparate verkauft, deren Wirksamkeit nicht wissenschaftlich belegt ist.“

Ein heißes Thema ist Homöopathie auch für Michael Maiwald von der Rosen-Apotheke in Spratzern und der St. Georg-Apotheke in St. Georgen. Ein mögliches Verbot findet er nicht zielführend, „und das nicht nur, weil wir homöopathische Produkte verkaufen. Die Mittel werden gerne verwendet und helfen vielen. Globuli und Co. könnten die Schulmedizin nicht ersetzen, aber sinnvoll ergänzen.“

„Baby bilden sich Wirkung nicht ein"

Von der Wirksamkeit überzeugt ist Allgemeinmedizinerin Angela Ruthner, seit 23 Jahren zertifizierte Homöopathin. Die Methode auf den Placebo-Effekt zu reduzieren, hält sie für nicht zulässig. „Gerade Babys und Kleinkinder bilden sich das nicht ein.“ Den St. Pöltner Arzt Christian Zöchling kostet der Vorwurf, dass homöopathische Mittel nicht wirken, nur ein Lächeln. Er unterstreicht das mit einem Vergleich: „Chemiker können analysieren, woraus eine Diskette besteht. Sie können aber nicht nachweisen, welche Daten abgespeichert sind. Dazu brauchen sie ein Abspielgerät und das ist ein lebender Organismus“, ist der Homöopath überzeugt.