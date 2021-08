Feuerwehr Getzersdorf im Einsatz: In der Reichersdorferstraße wurden die Kanalgitter freigeräumt, danach pumpte man Sickerschächte und das Kellerstüberl des SC Getzersdorf aus. Wenige Minuten danach erfolgte eine Alarmierung nach einem Murenabgang in Wetzmannsthal. Schließlich arbeitete man noch eine Einsatzstelle in der Kremerstraße in Walpersdorf ab. Nach Beendigung der Einsätze im Gemeindegebiet rückten die Kameraden noch zur Unterstützung der Einsatzkräfte in Ossarn aus.

Freiwillige Feuerwehr Getzersdorf