Der 68. NÖ Landesfeuerwehrleistungsbewerb in Gastern (Bezirk Waidhofen an der Thaya) war wieder eine Veranstaltung der Extraklasse. Rund 13.400 Zuschauer haben die Leistungen der 1.300 Silberhelme aus insgesamt 653 Feuerwehren verfolgt und gewürdigt. Die schnellste Feuerwehr des Landes kommt aus Krenstetten (Bezirk Amstetten, Abschnitt St. Peter/Au), die die Königsdisziplin „Bronze ohne Alterspunkte“ für sich entscheiden konnte. Die Florianis benötigten für ihren Löschangriff exakt 30,64 Sekunden.

Mit dem neunten Platz in dieser Königsdisziplin blieb die Freiwillige Feuerwehr Inzersdorf heuer unter den hohen Erwartungen, die sie an sich selbst stellt, etwas zurück. „Kleinigkeiten können entscheiden“, weiß Kommandant Oberbrandinspektor Günther Staudenmayer. Dennoch spricht er der Wettkampfgruppe großes Lob aus: „Wir sind neuerlich unter den Top-Ten, damit muss man einfach zufrieden sein.“

Undankbarer vierter Platz

Ganz bitter verlief für die Wehr der Fire-Cup, für den sich nur die besten Feuerwehren des Vorjahres qualifiziert hatten. Um 21 Hundertstelsekunden schrammte Inzersdorf am Podest vorbei, belegte hinter dem „Lokalrivalen“ aus Thallern den vierten Platz. Der Lohn: Inzersdorf wird den Bezirk auch im nächsten Jahr beim „Fire-Cup“ vertreten.

An der Dominanz der Inzersdorfer auf Bezirksebene hat sich nichts geändert, wie der Blick auf das Klassement beweist. 612 Gruppen nahmen am Bewerb „Bronze ohne Alterspunkte“ teil. Inzersdorf wurde Neunter, an 33. Stelle folgt Johannesberg (Abschnitt Neulengbach) und am 44. Platz kommt bereits die nächste Wehr aus dem Abschnitt Herzogenburg, Gutenbrunn. Die Wettkampfgruppe aus der Herzogenburger Katastrale schlug sich bravourös.

Im Bewerb Silber ohne Alterspunkte kommt die beste Feuerwehr aus dem Abschnitt Neulengbach, Markersdorf nahm den zehnten Rang ein. Auf Platz 16 folgt Inzersdorf 2, an 20. Stelle Totzenbach. Inzersdorf 1 belegte den unmittelbar vor Gutenbrunn den 26. Platz.

„Ein Beweis der Schlagkraft“

„Die Feuerwehrleistungsbewerbe sind ein Beweis für die außerordentliche Schlagkraft der Freiwilligen Feuerwehren. Unsere Frauen und Männer sind zu jeder Tages- und Nachtzeit für den Ernstfall gerüstet und bestens ausgebildet“, betonte Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner bei der Siegerehrung, die am Sonntag-Vormittag über die Bühne ging.

Sehr stolz auf das Abschneiden der Feuerwehren zeigte sich auch Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schröder: „Speziell Inzersdorf und Markersdorf haben Superleistungen geboten und den Bezirk würdig vertreten. Es ist ein Zeichen von Qualität, das die Wettkampfgruppen geliefert haben.“

Generell bedankte sich Schröder bei allen Teilnehmern: „Sich neben technischen Einsätzen, Brandeinsätzen oder Hochwassereinsätzen sich derart für diese Leistungsbewerbe zu motivieren, zeugt von großer Klasse.“

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner brachte es auf den Punkt: „Jeder Einzelne und jede Einzelne von Ihnen ist ein großes Vorbild!“