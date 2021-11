Kampf gegen den Waldbrand mit Feuerwehrleuten aus der Region

Seit Tagen wütet in Hirschwang (Bezirk Neunkirchen) der größte Waldbrand Österreichs. Der unermüdliche Einsatz der lokalen Feuerwehren konnte die Flammen nicht eindämmen. Daher forderte die Einsatzleitung Hilfe aus anderen Bezirken an, so auch aus dem Bezirk St. Pölten.

Waldbrand in Hirschwang Kampf gegen Glutnester im Rax-Gebiet hält an

Innerhalb von zwei Stunden war der 6. Zug des Katastrophenhilfsdienstes (KHD) des Bezirkes St. Pölten aus dem Abschnitt Herzogenburg einsatzbereit. „Wir alarmierten den sogenannten Pumpenzug. Dieser besteht neben einem Kommando- und einem Versorgungsfahrzeug aus fünf Hilfeleistungsfahrzeugen 1“, erklärt KHD-Bereitschaftskommandant Hauptbrandinspektor Karl Engl von der Freiwilligen Feuerwehr Traismauer-Stadt.

zVg

Im Einsatzgebiet in Hirschwang angekommen, leitete Engls Bruder Gerhard, er ist KHD-Zugskommandant, den Einsatz des 6. Zugs. „Unsere Hauptaufgabe bestand in der Löschwasserversorgung der Großtanklöschfahrzeuge, die entlang der Bundesstraße 27 im Höllental eine rund 250 Meter lange Riegelstellung bildeten“, berichtet Gerhard Engl. Vom beschaulichen Fluss Schwarza saugten die Feuerwehren mit Tragkraftspritzen Wasser für die Großtanklöschfahrzeuge an. Diese befeuchteten den Wald zur Rax, um ein Überspringen des Feuers zu verhindern.

Nach mehr als 24 Stunden im Einsatz, bei Nachtemperaturen knapp über den Gefrierpunkt, ersetzten neue Einheiten aus dem Abschnitt Herzogenburg die ersten Kräfte. Sie übernahmen für weitere 24 Stunden. Am Freitag-Nachmittag löste der 1. Zug des Bezirks St. Pölten den seit fast drei Tagen im Einsatz stehenden 6. Zug ab.

„Mein Dank gilt dem professionellen Zusammenwirken aller Feuerwehrmitglieder des 6. Zuges“, zeigt sich Gerhard Engl stolz.

Feuerwehr Hain-Zagging schildert den Einsatz

Auch die Freiwillige Feuerwehr Hain-Zagging schildert anschaulich, wie der über 50-stündige Einsatz verlief.

„Wir machten uns nach der Alarmierung mit unserem Versorgungsfahrzeug, beladen mit den Rollcontainern für Löschangriff und Saugstelle und zusätzlichen B-Schläuchen, auf zum Treffpunkt in Traismauer. Von dort fuhren wir im Konvoi mit sieben Einsatzfahrzeugen Richtung Hirschwang. Nachdem wir auf dem Parkplatz der Talstation der Rax-Seilbahn unseren Platz eingenommen haben, gab es auch schon den Einsatzbefehl: Mit mehreren Tragkraftspritzen soll in der Schwarza angesaugt werden und so eine Wasserversorgung für die Großtanklöschfahrzeuge hinter uns auf der Bundesstraße 27 hergestellt werden.“ Ziel war es, mit einer Wasserwand durch die Wasserwerfer der Großtanklöschfahrzeuge einen möglichen Funkenflug von der westlichen Schneeberg-Seite auf die Rax zu verhindern. Durch den vorhergesagten starken Wind aus südöstlicher Richtung, war hier eine Ausbreitung durch das Höllental befürchtet worden - dieser Fall ist bisher zum Glück nicht eingetroffen.

„Nachdem alles aufgebaut war, wurde im Schichtbetrieb bei den Tragkraftspritzen die Stellung gehalten, um so ein rasches Eingreifen zu ermöglichen. So wurde die Nacht mit mehr oder weniger ausreichend Schlaf verbracht. Um etwa 2 Uhr wurde auch noch eine weitere Tragkraftspritze in Stellung gebracht, um auf der gegenüberliegenden Seite der Schwarza Glutnester zu bekämpfen. Außerdem führte ein Trupp einen direkten Löschangriff auf den steilen Hängen im Wald durch“, berichten die Florianis aus Hain-Zagging.

Hirschwang Waldbrand: Obersiebenbrunner filmte italienische Löschflugzeuge

Es handelte sich um keinen Waldbrand im eigentlichen Sinn, sondern um einen Bodenbrand. Immer wieder flackerten Glutnester auf, der Brand verbreitete sich jedoch unsichtbar im Boden. Außerdem kam es durch herabfallende, glühende Wurzelstöcke immer wieder zu weiteren Brandherden.

Am Donnerstagnachmittag wurde dann noch eine weitere Schlauchleitung zu höher gelegenen Großtanklöschfahrzeugen gelegt. Um 16 Uhr kam dann endlich die ersehnte interne Ablöse durch vier Kameraden der Wehr Hain-Zagging. Auch hier war wieder ein 24-Stunden-Dienst geplant. Am Freitag wurden wieder einige Großtanklöschfahrzeuge und Tragkraftspritzen abgezogen und auf der Ost-Seite des Hanges in Stellung gebracht, da sich nun das Feuer hier rasch ausgebreitet hat. „Gegen 16 Uhr wurden schließlich unsere Kameraden sowie der gesamte 6. Zug von einem KHD-Zug aus dem Pielachtal abgelöst - lediglich die Schlauchleitungen blieben aufgebaut, die Tragkraftspritzen wurden getauscht. Zurück im Feuerwehrhaus, wurden dann noch die Geräte versorgt und die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt“, so die Hain-Zagginger Silberhelme abschließend.